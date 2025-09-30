Enzo Pérez se perdería el partido con Racing y Gallardo prepara cambios en River

Pese a su deseo de jugar, el capitán no llegaría apto al jueves por el profundo corte que tiene en la rodilla. Portillo sería nuevamente el 5 y habría varios ajustes en la formación respecto a Riestra.

Hoy 14:30

A dos días del decisivo duelo ante Racing por la Copa Argentina, el panorama de Enzo Pérez no es alentador y lo más probable es que no juegue. El capitán de River Plate, que arrastra un corte en la rodilla con siete puntos de sutura, sigue más afuera que adentro de la convocatoria y su ausencia sería un duro golpe en plena crisis futbolística del equipo de Marcelo Gallardo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mediocampista mendocino de 39 años todavía no logró dejar atrás las molestias y los riesgos de una eventual infección complican su presencia. Aunque su titularidad no estaba asegurada, no tenerlo entre los concentrados, como ya ocurrió frente a Deportivo Riestra, privaría al Millonario de su referente nato en un partido que el propio Gallardo definió como una “final”.

En caso de confirmarse su baja, Juan Portillo volverá a ocupar el eje del mediocampo como único volante de contención, tal como sucedió en la derrota ante Riestra. El DT también analiza variantes tras la decepcionante actuación que derivó en silbidos en el Monumental: Gonzalo Montiel regresará al once por Fabricio Bustos, mientras que Lautaro Rivero se perfila como titular en la zaga, con la duda de si acompañará a Lucas Martínez Quarta o a Paulo Díaz.

Además, Kevin Castaño y Miguel Borja, muy cuestionados por los hinchas, podrían dejarle lugar a Ignacio Fernández y Facundo Colidio para darle más juego y movilidad al equipo. Así, Juan Fernando Quintero tendría mayor compañía en la generación, luego de quedar demasiado solo en el último encuentro.

Las próximas horas serán determinantes para que Gallardo defina la formación, aunque en un alto porcentaje se da por descontada la ausencia de Enzo Pérez. El objetivo es cortar la racha de cuatro derrotas seguidas y “salvar” parte del año con una clasificación a semifinales.

Posible once de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Nacho Fernández, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja.