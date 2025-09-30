Ingresar
Investigadores analizan dinámicas laborales entre Las Termas y la Costa Atlántica

Se trata de dos encuentros abiertos al público para analizar las transformaciones del trabajo y las dinámicas laborales de ambas ciudades turísticas.

El Grupo de Estudios del Trabajo del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social organiza dos encuentros abiertos al público para reflexionar sobre las transformaciones del trabajo y las dinámicas laborales que conectan a Termas de Río Hondo con la Costa Atlántica bonaerense.

Las charlas a cargo de la Dra. Romina Cutuli, de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Dr. Lucas Torres, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, son organizadas por el grupo perteneciente al Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (Indes), de doble dependencia UNSE – Conicet, que funcional en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud.

La primera actividad se llevará a cabo el miércoles 1 de octubre a las 19, en el Salón de Usos Múltiples de la EIE (sede central de la UNSE), bajo el título: “Ataques al trabajo y los trabajadores en tiempos de ajuste. Desafíos simbólicos, políticos y metodológicos”.

En tanto, el jueves 2 de octubre a las 9, en la Sala 4 del Centro Cultural General San Martín de Las Termas de Río Hondo, se presentará el informe del proyecto “Producir las vacaciones. Trabajo estacional, actividad turística y circulación laboral entre Termas de Río Hondo y la Costa Atlántica Bonaerense (1940-2020)”.

Desde la organización destacaron que ambas instancias representan una oportunidad para conocer y debatir sobre las realidades del trabajo estacional y su vínculo con la actividad turística, un tema central para la región.

