Investigadores analizan dinámicas laborales entre Las Termas y la Costa Atlántica

Se trata de dos encuentros abiertos al público para analizar las transformaciones del trabajo y las dinámicas laborales de ambas ciudades turísticas.

Hoy 19:32

El Grupo de Estudios del Trabajo del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social organiza dos encuentros abiertos al público para reflexionar sobre las transformaciones del trabajo y las dinámicas laborales que conectan a Termas de Río Hondo con la Costa Atlántica bonaerense.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las charlas a cargo de la Dra. Romina Cutuli, de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Dr. Lucas Torres, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, son organizadas por el grupo perteneciente al Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (Indes), de doble dependencia UNSE – Conicet, que funcional en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud.

La primera actividad se llevará a cabo el miércoles 1 de octubre a las 19, en el Salón de Usos Múltiples de la EIE (sede central de la UNSE), bajo el título: “Ataques al trabajo y los trabajadores en tiempos de ajuste. Desafíos simbólicos, políticos y metodológicos”.

En tanto, el jueves 2 de octubre a las 9, en la Sala 4 del Centro Cultural General San Martín de Las Termas de Río Hondo, se presentará el informe del proyecto “Producir las vacaciones. Trabajo estacional, actividad turística y circulación laboral entre Termas de Río Hondo y la Costa Atlántica Bonaerense (1940-2020)”.

Desde la organización destacaron que ambas instancias representan una oportunidad para conocer y debatir sobre las realidades del trabajo estacional y su vínculo con la actividad turística, un tema central para la región.