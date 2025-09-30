Fuentes participó del lanzamiento de un iniciativa de la Cámara de Comercio para impulsar el consumo

La campaña se desarrolla bajo el lema "El día que más conviene".

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, participó del lanzamiento de "Qué Miércoles!", una iniciativa de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero (CCI), acompañada por la Municipalidad de la Capital, que ofrecerá todos los miércoles descuentos y promociones especiales en comercios y locales gastronómicos de la ciudad.

Bajo el lema "El día que más conviene", la campaña busca impulsar el consumo en comercios locales con importantes beneficios para los clientes. Además, un fin de semana por mes (viernes y sábado), se desarrollarán actividades de entretenimiento para toda la familia en la zona comercial.

"Es muy valioso para el municipio articular acciones con la Cámara de Comercio que ayuden a dinamizar la economía local, que beneficien tanto a los comerciantes como a los consumidores, sobre todo en el difícil contexto nacional que nos afecta a todos", afirmó la jefa comunal.

Por su parte, la vicepresidenta de la CCI, Alejandra Rafael, indicó que "ante la notable caída en las ventas que vienen sufriendo todos los rubros comerciales, se hacía necesario idear una campaña que ayude a contrarrestar esta compleja situación".

"Con el incondicional apoyo de la intendente Fuentes, pudimos concretar esta iniciativa que, los días miércoles, brindará descuentos del 50%, 2x1, financiación en cuotas más largas y otros beneficios contundentes que atraigan a los clientes", agregó.

En tanto, la vocal de la CCI, María José Basbús, señaló que "los comercios interesados en adherirse a esta propuesta pueden comunicarse a través de las redes sociales de la Cámara de Comercio para recibir las instrucciones pertinentes".