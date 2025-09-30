Los candidatos a Diputados Provinciales acercaron sus propuestas en Libertad de Opinión

Este martes fueron entrevistados y expusieron los puntos más sobresalientes de cada espacio.

Hoy 00:06

Este martes en Libertad de Opinión estuvieron los principales candidatos a Diputado Provincial por las fuerzas que van a dirimir la contienda el próximo 26 de octubre. Cada uno de los espacios, tuvo su representante. Allí acercaron sus propuestas y se trenzaron en un debate para convencer a los votantes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Pablo Mirolo, Nora Mercado, Juan Manuel Beltramino, Luciana Rached, Betriz Luján y Jeanette Burgos fueron entrevistados en el programa político por excelencia de la televisión abierta. Cada uno expuso los puntos más sobresalientes de sus propuestas. Aquí los conceptos más destacados de cada candidato:

Juan Manuel Beltramino – Frente Cívico

El ejercicio de la democracia permite una vez más que podamos mostrar lo que pretendemos, disentir si es necesario. Es un ejercicio sano y eso hace que el ciudadano no esté ausente. Nuestro espacio, desde el primer momento como lo decimos, es plebiscitar nuestra gestión. Más allá de las propuestas que forma parte de un proyecto muy largo, es un camino marcado y concreto, con un proyecto de acción. Hay un plan que forma parte y que fue elaborado con premisas hacia el año 2030. este proyecto nació en 2005 y el objetivo fue trabajar por el crecimiento de Santiago. Lo que somos más grandes vemos la transformación de un Santiago que creían en el último lugar. Hoy con satisfacción podemos decir que hay un crecimiento de la Provincia con inclusión.

Juan Manuel Beltramino en Libertad de Opinión

Beatríz Luján – La Libertad Avanza

La democracia nos está demostrando, en el 2023, que la población ha optado por un hartazgo y eligió los objetivos del Presidente. En la Cámara de Diputados de la Provincia vamos a marcar esa transparencia para saber dónde van los fondos que llegan y no son pocos; y no lo vemos volcados en la población. Seguimos teniendo los problemas de base, agua y educación. Seguimos con edificaciones, hermosos edificios, pero carentes de profesionales que la población necesita. Queremos ocuparnos de resolver esos problemas. Que el prespuestos se refleje lo transparente que es y saber en qué se gasta la plata que llega a la Provincia. Espero que el santiagueño tome en cuenta cómo hemos vivido estos años, y esperar un futuro mejor. La oposición hoy se empeña en poner palos en la rueda; y nosotros queremos ser esa voz de cada santiagueño para tener un futuro mejor. Es el deseo de los que integramos La Libertad Avanza.

Beatriz Luján en Libertad de Opinión

Luciana Rached – Despierta Santiago

Somos un proyecto colectivo, integrado por el PRO, la UCR, el Movimiento Viable. Nuestros ejes de desarrollo y crecimiento que pretendemos que se lleven a cabo, están apuntando a rutas, agua, caminos; lo cierto es que no nos basta tener camiones cisternas en toda la Provincia, nos hacen falta obras hídricas, donde los productores puedan generar fuentes de trabajo. Que la salud y la educación sean eje de crecimiento. La población hoy no tiene caminos, no tienen acceso a la salud a la educación. No es posible que los hospitales sean terminales de ambulancias, que los que están en el interior de la Provincia sean atendidos por el Estado y que sea prioritario invertir eso para no condenar a las nuevas generaciones. Queremos saber en qué se gasta la plata que es de todos. Hoy Alejandro Parnás encarna esta idea colectiva.

Luciana Rached en Libertad de Opinión

Pablo Mirolo – Frente Renovador

Los santiagueños vamos a una elección que será trascendental donde se dirime aquello donde un Gobierno que no ha resuelto los problemas esenciales de cada santiagueño son deduas pendientes. Asumimos el desafío de trabajar desde la Cámara de Diputados de la Provincia. Venimos recorriendo la Provincia durante los últimos diez años y la verdad que vemos que se han agravado los problemas. Creemos que eso se puede resolver desde el Ejecutivo, pero desde la Cámara de Diputado se puede trabajar. Primero declarando la emergencia sanitaria. Hay que aumentar el presupuesto, con insumos. Hay que trabajar en un plan materno infantil provincial. Después hay que trabajar en la generación de empleo, principalmente para nuestros jóvenes. Establecer una ley de promoción industrial verdadera que de presupuesto y generar infraestrura. Generar el boleto estudiantil para todos y plantear la creación de centros para tratar las adicciones.

Pablo Mirolo en Libertad de Opinión

Nora Mercado – Fuerza Patria Peronista

Hoy la demoracia nos permite discutir nuestras ideas. Mi preocupación es que sigamos trabajando con la juventud, que se van de la provincia. Hay que ahondar en eso. Y dentro de la Educación se implemente salidas laborales. Lo que me preocupa también es la violencia contra la mujer. Seguiré trabajando porque soy una militante de territorio. Hoy las políticas del Gobierno Nacional nos afectó mucho y hay familias que están sufriendo.

Nora Mercado en Libertad de Opinión

Jeanette Burgos - MST

la propuesta más importante es el incremento salarial. Los docentes son los que más están sufriendo. Trabajan en varios lugares porque no llegan al mes por lo que están cobrando. Queremos que haya un aumento de acuerdo a la canasta. Lo que falta es que no hay trabajo, hay desocupación. Venimos pidiendo también lo del boleto estudiantil y para eso es importante la estatización del servicio, que sea controlado por los trabajadores y el Estado. En los hospitales no hay profesionales y eso es muy importante que se trabaje.

Janette Burgos en Libertad de Opinión