Qatar sostiene que el plan de Trump para Gaza necesita “aclaraciones” que se deben negociar

Lo aseguró el primer ministro qatari, Mohamed bin Abdulrahman. Aunque no citó todos los puntos conflictivos, sí indicó que "particularmente en lo que respecta a los mecanismos para la retirada israelí de la Franja de Gaza" se necesita "mayor desarrollo y aclaración".

Hoy 05:52

El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman, aseguró este martes que el plan de paz para Gaza presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, "aún necesita aclaraciones y detalles adicionales" que se tienen que "negociar".

En declaraciones a la cadena qatarí Al Jazeera, Abdulrahman aclaró que el plan de Trump, respaldado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, requiere "un debate detallado" para saber "cómo implementar" los puntos de la propuesta.

Aunque no citó todos los puntos conflictivos, sí indicó que "particularmente en lo que respecta a los mecanismos para la retirada israelí de la Franja de Gaza" se necesita "mayor desarrollo y aclaración", sin dar más detalles.

La propuesta de 20 puntos de Trump incluye un alto el fuego inmediato, la retirada gradual de las tropas israelíes, la liberación de todos los rehenes de Hamas a cambio de presos palestinos y la entrada de ayuda humanitaria al enclave.

También contempla un gobierno de transición para Gaza, sin la participación del grupo terrorista palestino Hamas, tutelado por una "Junta de la Paz" presidida por el propio Trump y con la presencia del ex primer ministro británico Tony Blair.

Precisamente este martes, Trump declaró que Hamas tiene "tres o cuatro días" para responder a la propuesta, aunque Qatar aseveró que el plan está aún "en sus primeras etapas".

Una fuente de Hamas -que pidió el anonimato- dijo a EFE que han iniciado hoy las consultas entre el liderazgo político y militar de la formación islamista, tanto en Palestina como en el exterior, sobre esta propuesta, aunque la respuesta podría tardar "varios días".

Igualmente, el primer ministro de Qatar, que también desempeña la cartera de Exteriores, y cuyo país ejerce de mediador en las negociaciones de la tregua junto a Egipto y Estados Unidos- enfatizó que "una respuesta definitiva requiere un consenso interno entre las facciones palestinas".

Abdulrahman añadió a Al Jazeera que los "países árabes e islámicos, incluidos Egipto y Turquía, están realizando grandes esfuerzos para apoyar a los palestinos y permitirles permanecer en su territorio y lograr una solución de dos Estados".

Esta noche tendrá lugar una reunión en Doha entre los negociadores de Hamás "con la participación de una delegación de Turquía" que se encuentra ya en la capital qatarí.