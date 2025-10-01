Ingresar
El tiempo para este miércoles 1 de octubre en Santiago del Estero: templado y con 28ºC de máxima

Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y vientos del sudeste, rotando al este.

Hoy 06:16

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles en Santiago del Estero una mañana con cielo mayormente nublado y vientos leves del sector sudeste.

Hacia la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos rotando al este y una temperatura máxima que alcanzaría los 28ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el jueves la máxima treparía hasta los 30ºC en una jornada con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector noreste.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

