El tiempo para este miércoles 1 de octubre en Santiago del Estero: templado y con 28ºC de máxima

Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y vientos del sudeste, rotando al este.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles en Santiago del Estero una mañana con cielo mayormente nublado y vientos leves del sector sudeste.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Hacia la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos rotando al este y una temperatura máxima que alcanzaría los 28ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el jueves la máxima treparía hasta los 30ºC en una jornada con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector noreste.
Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.