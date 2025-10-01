La intendente Fuentes visitó el Parque Mama Antula junto a las escritoras Nunzia Locatelli y Cintia Suárez

La comitiva recorrió el flamante espacio verde de alrededor de siete hectáreas, donde las familias santiagueñas pueden desarrollar múltiples actividades recreativas y deportivas al aire libre.

Hoy 18:03

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, visitó las instalaciones del recientemente inaugurado Parque Mama Antula junto a Nunzia Locatelli y Cintia Suárez, reconocidas biógrafas de la primera santa argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La comitiva recorrió el flamante espacio verde de alrededor de siete hectáreas, donde las familias santiagueñas pueden desarrollar múltiples actividades recreativas y deportivas al aire libre.

Te recomendamos: Fuentes participó del acto de lanzamiento por el Mes de la Prevención del Cáncer de Mama de la Fundación Mujer

Allí, pasearon por la caminería central de diez postas que evocan la vida y el legado de Mama Antula, desde su nacimiento pasando por su adolescencia, sus votos y la compañía de Jesús; hasta su trabajo de evangelización en Santiago del Estero y otras provincias y su posterior beatificación y santificación, que se homenajea con una escultura de más de seis metros.

Previamente la intendente Fuentes recibió a Locatelli y a Suárez en el salón de acuerdos de la Municipalidad en donde mantuvieron una reunión.

Cabe recordar que las destacadas escritoras fueron declaradas Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el Concejo Deliberante de Santiago del Estero.