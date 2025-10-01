Zamora recibió la visita del gobernador del Distrito 4851 del Rotary Club

La reunión se llevó a cabo este miércoles en el Salón de Acuerdos "Juan Felipe Ibarra".

Hoy 19:20

El gobernador Gerardo Zamora recibió este miércoles por la mañana la visita del gobernador del Rotary Club del distrito 4.851, Leonardo Mangoldt.

La reunión se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos “Juan Felipe Ibarra”, en donde también estuvo presente el presidente del Rotary Club Autonomía PGD, Alberto Salido Pérez; el presidente del Rotary Club Autonomía, Adriana Valeria Montenegro; la coordinadora del programa RI de Intercambio Jóvenes, Silvia Elizabeth Ponce; la integrante del programa de Intercambio de Jóvenes (oriunda de Francia), Nina Labasque; la presidente del Rotary Club de Fernández, Teresita Ferreyra; la presidente del Rotary Club de Santiago del Estero Huarmi, María Inés Saracco; el presidente del Rotary Club Santiago del Estero, Julio Constantino Lemme Berraondo; el presidente del Rotary Club La Banda, Teresa Pérez de Hoff; el presidente del Rotary Club Santiago del Estero Francisco de Aguirre, Francisco Lami Hernández; y el presidente del Rotary Club de Loreto, Sandra Pérez; junto a la esposa del gobernador de Distrito 4851, Claudia Núñez.

Cabe destacar que el Distrito 4851 nace hace 7 años y consolida un legado de servicio de clubes Rotarios, Rotaract e Interact conformado por las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Luis, San Juan, Córdoba y Mendoza.

Durante el encuentro, Mangoldt destacó y agradeció al mandatario provincial por recibir a todos los miembros, donde destacó y dialogó sobre las acciones que viene llevando a cabo en la comunidad rotaria.

También comentó sobre su visita junto a los demás miembros en el Cepsi y dijo: “Es un centro modelo y ejemplo, felicitamos a los responsables y a quienes trabajan día a día”.

Además destacó el federalismo que la provincia y la apertura para trabajar con distintos sectores como aliados estratégicos para el beneficio de los ciudadanos.