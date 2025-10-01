Zamora recibió la visita del gobernador del Distrito 4851 del Rotary Club

La reunión se llevó a cabo este miércoles en el Salón de Acuerdos "Juan Felipe Ibarra".
El gobernador Gerardo Zamora recibió este miércoles por la mañana la visita del gobernador del Rotary Club del distrito 4.851, Leonardo Mangoldt.
La reunión se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos “Juan Felipe Ibarra”, en donde también estuvo presente el presidente del Rotary Club Autonomía PGD, Alberto Salido Pérez; el presidente del Rotary Club Autonomía, Adriana Valeria Montenegro; la coordinadora del programa RI de Intercambio Jóvenes, Silvia Elizabeth Ponce; la integrante del programa de Intercambio de Jóvenes (oriunda de Francia), Nina Labasque; la presidente del Rotary Club de Fernández, Teresita Ferreyra; la presidente del Rotary Club de Santiago del Estero Huarmi, María Inés Saracco; el presidente del Rotary Club Santiago del Estero, Julio Constantino Lemme Berraondo; el presidente del Rotary Club La Banda, Teresa Pérez de Hoff; el presidente del Rotary Club Santiago del Estero Francisco de Aguirre, Francisco Lami Hernández; y el presidente del Rotary Club de Loreto, Sandra Pérez; junto a la esposa del gobernador de Distrito 4851, Claudia Núñez.
Cabe destacar que el Distrito 4851 nace hace 7 años y consolida un legado de servicio de clubes Rotarios, Rotaract e Interact conformado por las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Luis, San Juan, Córdoba y Mendoza.
Durante el encuentro, Mangoldt destacó y agradeció al mandatario provincial por recibir a todos los miembros, donde destacó y dialogó sobre las acciones que viene llevando a cabo en la comunidad rotaria.
También comentó sobre su visita junto a los demás miembros en el Cepsi y dijo: “Es un centro modelo y ejemplo, felicitamos a los responsables y a quienes trabajan día a día”.
Además destacó el federalismo que la provincia y la apertura para trabajar con distintos sectores como aliados estratégicos para el beneficio de los ciudadanos.