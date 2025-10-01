Ingresar
Invitan al encuentro coral “Madre de Ciudades” en el Parque del Encuentro

Organizado por la Municipalidad de la Capital este próximo fin de semana se llevará a cabo un encuentro coral a partir de las 18 horas.

Parque del Encuentro

La Municipalidad de la Capital invita a la comunidad a participar del XII Encuentro Coral “Madre de Ciudades”, que se desarrollará los próximos sábado 4 y domingo 5 de octubre a las 18 horas en el Parque del Encuentro, con entrada libre y gratuita.

Organizada por el Centro Municipal de Educación para el Arte, la propuesta busca difundir el talento artístico de niños, jóvenes y adultos mayores, quienes interpretarán repertorios con destacadas obras locales, nacionales e internacionales de alta calidad.

El sábado 4, se presentarán el Coro de adultos mayores del CEA, el Coro Juvenil de la ESPEA Nº 1, Coral de los Esteros, Alas de Independencia, Coro Capital del Agro, el Coro del CEA, el Grupo Vocal Academia de Formación del IOSEP y el Coro Estable de la Provincia. En tanto, el domingo 5 actuarán el Coro del CEA, el Coro de Niños de la Provincia, Coro Cantacó y Coro Resonancias.

Además, este jueves habrá un taller, desde las 19, sobre  No hay edad para cantar, a cargo de Guillermo Gauna y el viernes otro taller Del gesto al sonido a cargo de Roberto Peralta. Estos talleres serán libres y gratuitos. se realizarán en el Domo del Parque del Encuentro.

