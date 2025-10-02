Ingresar
Deva Cassel, hija de Monica Bellucci, protagonizará la nueva versión francesa de El fantasma de la ópera

La hija de Monica Bellucci y Vincent Cassel dará vida a Anastasia, una joven bailarina, en la primera versión francesa de El fantasma de la ópera, que se estrenará en 2026 y promete acercar el clásico a nuevas generaciones.

Hoy 07:58

La joven actriz y modelo Deva Cassel, hija de Monica Bellucci y Vincent Cassel, se prepara para dar un paso decisivo en su carrera: será la protagonista de la nueva adaptación cinematográfica de El fantasma de la ópera, que llegará a los cines de España el 4 de diciembre de 2026 de la mano de A Contracorriente Films.

Se trata de la primera versión en francés del clásico de Gaston Leroux, publicado en 1909, y estará dirigida por Alexandre Castagnetti, quien escribió el guion junto a Camille Fontaine (Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel).

En esta reinterpretación contemporánea, ambientada en la París actual, Cassel encarnará a Anastasia, una joven bailarina que llega a la capital francesa con el sueño de triunfar en el ballet y consigue un lugar en la prestigiosa Ópera de París. Allí conocerá a un enigmático pianista del que se enamora, al tiempo que se adentra en un universo donde los límites entre la realidad y la fantasía se vuelven difusos.

El rodaje comenzó en agosto en el Palais Garnier de París, con escenas filmadas en espacios icónicos como la sala principal, los camerinos y la legendaria cisterna subterránea conocida como el “lago”. El elenco se completa con Romain Duris, Julien De Saint-Jean y los bailarines Guillaume Diop y Dorothée Gilbert.

La producción cuenta con un destacado equipo creativo: la dirección de fotografía está a cargo de Nicolas Bolduc (El conde de Montecristo, Los tres mosqueteros), la coreografía será de Marion Motin, reconocida por trabajar con artistas como Madonna, Angèle y Dua Lipa, y la música llevará la firma de Dan Levy (¿Dónde está mi cuerpo?).

Con estreno previsto en Francia en septiembre de 2026, esta apuesta busca acercar el clásico a un público joven, sin perder la esencia atemporal que convirtió a El fantasma de la ópera en un referente literario y cultural.

Para Deva Cassel, que ya comienza a abrirse camino en el cine europeo tras una carrera en el mundo de la moda, este papel representa una oportunidad clave para consolidarse como actriz y continuar el legado artístico de su familia.

