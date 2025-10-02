Crítica de "Chad Powers"

Glen Powell se lo pasa en grande como Chad Powers, el alter ego de un jugador de fútbol americano caído en desgracia que toma inspiración de 'Señora Doubtfire'.

Hoy 07:20

Por Fran Chico

Para Fotogramas

A principios de los años 90, en la primera temporada de 'El príncipe de Bel Air', el tío Phil fingía ser un patoso jugando al billar para recuperar el dinero que le había birlado un estafador a Will; en 2012, el jugador de la NBA Kyrie Irving se disfrazaba de anciano para varios anuncios de Pepsi (y una película, 'Uncle Drew') en los que engañaba a chavales en partidos de baloncesto callejero; y en 2022, el ex-quarterback de los Giants, Eli Manning, hermano de Peyton, se disfrazó en su programa de sketches con una prótesis nasal y una peluca para hacerse pasar por una desconocida promesa universitaria. Ejemplos de este tipo hay muchos, pero es este último en concreto el que ha servido de base para que Glen Powell se convierta en Chad Powers, el alter ego de Russ Holliday, una estrella de fútbol americano caída en desgracia por su mala cabeza que busca redimirse inspirándose en 'Señora Doubtfire'.

Holliday conduce un Cybertruck, es antivacunas y sale de fiesta con influencers como Hawk Tuah Girl. Y Powell se encuentra en su salsa interpretando a este chico gamberro y poco espabilado, aunque disfruta aún más con su identidad secreta: un sureño introvertido, socialmente torpe e inocente como un niño.Es cierto que a su alrededor se desarrolla una estructura convencional de comedia deportiva, incluso romántica, pero es el precio a pagar para disfrutar, por partida doble, del actor que mejor se lo pasa haciendo lo que más le gusta.

