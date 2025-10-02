Alumnos de la Escuela N° 71 “Fray Juan Grande” de La Cañada visitaron Casa de Gobierno

En el marco del proyecto “Conociendo mi provincia”, 38 alumnos de cuarto grado de La Cañada visitaron la sede gubernamental como parte de un recorrido por lugares emblemáticos de la ciudad.

El ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Marcelo Barbur, recibió este jueves por la mañana a los alumnos de cuarto grado de la Escuela N° 71 “Fray Juan Grande” de la localidad de La Cañada, departamento Figueroa. La visita se enmarcó dentro del proyecto institucional “Conociendo mi provincia” y contó con la presencia de 38 alumnos acompañados por sus docentes.

El grupo de estudiantes tuvo la oportunidad de recorrer la Casa de Gobierno, donde se desarrolló el encuentro en el Salón de Acuerdos. Durante la reunión, Barbur transmitió los saludos del gobernador Gerardo Zamora y destacó la importancia de este tipo de actividades que permiten a los chicos ampliar sus conocimientos y familiarizarse con los símbolos de su provincia.

Esta visita forma parte de un recorrido por lugares emblemáticos de la ciudad Capital, que incluye visitas al Centro Cultural del Bicentenario, el Estadio Único y la Legislatura Provincial, entre otros sitios de interés. El ministro agradeció a los docentes por impulsar estas actividades educativas que enriquecen la experiencia escolar de los estudiantes.