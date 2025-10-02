Ingresar
El municipio bandeño amplía el servicio de asesoría de educación sexual integral

La Dirección de Género de La Banda amplía su oferta de servicios en Educación Sexual Integral, brindando asesoramiento gratuito sobre sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, y más.

Hoy 13:17

La Dirección de Género, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de La Banda, ha fortalecido su servicio de Asesoramiento en Educación Sexual Integral (ESI), ampliando las propuestas y temáticas a tratar para promover una sexualidad libre y plena.

El nuevo enfoque del servicio abordará temas esenciales para el bienestar de adolescentes y jóvenes, tales como: cuidados para el ejercicio de una sexualidad responsable, relaciones de género, derechos sexuales y reproductivos, situaciones de vulnerabilidad relacionadas con los vínculos afectivos, consentimiento, y métodos anticonceptivos.

Cada encuentro ofrecerá un asesoramiento gratuito y personalizado en temas de educación sexual y reproductiva, además de brindar información sobre el marco legal relacionado con la atención de la salud para adolescentes.

Este programa busca promover los derechos de los jóvenes y ofrecerles herramientas para tomar decisiones informadas y responsables en cuanto a su salud sexual. El equipo está compuesto por un gabinete interdisciplinario de profesionales, que incluye psicólogas, educadoras para la salud y asesores legales, quienes garantizan un enfoque integral y de calidad.

Los interesados en acceder a estos servicios pueden dirigirse de lunes a viernes de 8 a 13 horas a calle Alberdi N° 129, o comunicarse por WhatsApp al 3854975711 para obtener más información y coordinar una cita.

