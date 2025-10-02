Franco Colapinto finalizó 19º la primera práctica del Gran Premio de Singapur

El argentino tuvo actividad en una nueva jornada en la Fórmula 1. Alonso, Leclerc y Verstappen. La acción retomará entre las 10 y las 11 de la mañana será la segunda sesión de entrenamientos.

Hoy 07:55

Se inició la actividad del Gran Premio de Singapur en el trazado urbano de Marina Bay, en donde este fin de semana se disputa la 18ª ronda del campeonato mundial de Fórmula 1 y en donde el argentino Franco Colapinto completó con el Alpine A525 un total de 26 vueltas, utilizando dos juegos de neumáticos.

Con el compuesto duro, inició y cerró esta primera práctica. Durante la primera parte de la sesión, Colapinto dio nueve giros consiguiendo en su mejor paso 1m34s655; luego, colocó un juego de blandos y con ellos dio seis giros logrando marcar 1m33s324 tras una ajuste en los alerones y retornar a boxes.

Durante los últimos minutos de la tanda, y cargando mayor combustible para evaluar el rendimiento del coche de cara a la carrera, volvió a pista con el anterior juego de neumáticos duros con los cuales dio otra decena de vueltas, marcando con ese ritmo vueltas superiores a los 95 segundos.

Al concluir la sesión, Colapinto quedó 19°, en tanto que su compañero Pierre Gasly se ubicó 13° con una diferencia entre sí de 946/1000.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ LA PRÁCTICA EN VIVO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ LA PRÁCTICA EN VIVO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ LA PRÁCTICA EN VIVO

El piloto argentino Franco Colapinto disputará este fin de semana el Gran Premio de Singapur, donde irá en busca de sus primeros puntos del año en el campeonato de Fórmula 1.

La sede de este Gran Premio es el circuito callejero Marina Bay, que cuenta con 19 curvas y una extensión de 4,940 kilómetros.

Fue justamente en dicho circuito donde Colapinto hizo el famoso “dive bomb” el año pasado, donde superó a tres rivales en la primera curva con una maniobra magistral para escalar hasta el noveno lugar con Williams.

Agenda del GP de Singapur

Viernes 3 de octubre: Prácticas Libres 1 (06:30-07:30) y 2 (10:00-11:00)

Prácticas Libres 1 (06:30-07:30) y 2 (10:00-11:00) Sábado 4 de octubre: Prácticas Libres 3 (06:30-07:30) y Clasificación (10:00-11:00)

Prácticas Libres 3 (06:30-07:30) y Clasificación (10:00-11:00) Domingo 5 de octubre: Carrera (09:00)

Todas las sesiones podrán seguirse en vivo por Disney+, donde Colapinto buscará mejorar su rendimiento y cerrar un gran fin de semana en un GP clave para su futuro en la Fórmula 1.