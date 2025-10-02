Delincuentes se llevaron un TV desde un complejo de cabañas de Villa Balnearia

La causa se encuentra en manos de la Fiscalía a cargo del Dr. Rafael Zanni, quien ordenó las diligencias de rigor. Personal de la Comisaría Comunitaria N° 57 intervino.

Hoy 15:55

En horas de la madrugada del 1 de octubre, Teresita Lorena Correa, de 47 años, domiciliada en barrio Sector El Alto, denunció que desconocidos ingresaron a un complejo de cabañas de su propiedad, ubicado sobre avenida Juan Felipe Ibarra, en el barrio Villa Balnearia de Las Termas de Río Hondo.

La mujer relató que tomó conocimiento del hecho gracias a un vecino que la alertó de movimientos extraños en el predio. Al llegar, constató que delincuentes habían forzado una ventana lateral y sustraído un televisor LCD marca Philips de 42 pulgadas, color negro, junto a un control remoto de DirecTV.

La causa se encuentra en manos de la Fiscalía a cargo del Dr. Rafael Zanni, quien ordenó las diligencias de rigor. Personal de la Comisaría Comunitaria N° 57 intervino en el procedimiento y se encuentra abocado a la investigación para dar con los autores del robo.