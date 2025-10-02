Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 OCT 2025 | 31º
X
Policiales

Añatuya: dos personas heridas tras choque de auto y moto en ruta 92

El motociclista se encuentra en estado delicado y fue derivado a ciudad Capital. El acompañante del auto sufrió heridas cortantes y fue hospitalizado.

Hoy 16:34

Un violento choque entre un automóvil y un motovehículo se produjo alrededor de las 15.30 horas, de este jueves, en la Ruta 92, a la altura del barrio Campo Rosso, a unos 3 km del ingreso a la ciudad de Añatuya.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El automóvil, un Volkswagen Gol azul, era conducido por Ramón Pérez, de 43 años, con domicilio en Moreno, provincia de Buenos Aires. Iba acompañado por otro hombre identificado como Facundo Pérez, el cual resultó con heridas cortantes.

Fuerte choque en Ruta 92 Fuerte choque en Ruta 92

Mientras que el conductor del motovehículo fue identificado como Adrián Rodríguez, quien resultó con politraumatismo de cráneo y varias heridas más, se encuentra en estado delicado y fue derivado a un Centro de Salud de ciudad Capital.

Te recomendamos: Un automóvil terminó completamente bajo el agua tras caer a un canal de riego en Añatuya

Según el conductor del auto, intentó sobrepasar al motovehículo, pero este se cruzó e impactó con el mismo. 

Tanto el acompañante como el conductor fueron trasladados al Hospital Zonal de Añatuya, en un principio, por la ambulancia municipal.

Personal de la Comisaría 41 y efectivos de Criminalística de la Departamental 13 de Añatuya trabajan en el lugar para determinar las causas del accidente.

TEMAS Añatuya

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Encendió un cigarro en terapia intensiva, se prendió fuego su camilla y murió quemada
  2. 2. El tiempo para este jueves 2 de octubre en Santiago del Estero: nublado y caluroso
  3. 3. Le sustrajeron su celular y $1 millón tras dejar su auto estacionado en el Bº Ejército Argentino
  4. 4. Emilia Mernes deslumbró en la Paris Fashion Week y compartió postales de su viaje con Duki
  5. 5. Julieta Poggio y Martín Salwe: el rumor que explotó tras los Martín Fierro 2025
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT