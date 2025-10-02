Añatuya: dos personas heridas tras choque de auto y moto en ruta 92

El motociclista se encuentra en estado delicado y fue derivado a ciudad Capital. El acompañante del auto sufrió heridas cortantes y fue hospitalizado.

Hoy 16:34

Un violento choque entre un automóvil y un motovehículo se produjo alrededor de las 15.30 horas, de este jueves, en la Ruta 92, a la altura del barrio Campo Rosso, a unos 3 km del ingreso a la ciudad de Añatuya.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El automóvil, un Volkswagen Gol azul, era conducido por Ramón Pérez, de 43 años, con domicilio en Moreno, provincia de Buenos Aires. Iba acompañado por otro hombre identificado como Facundo Pérez, el cual resultó con heridas cortantes.

Fuerte choque en Ruta 92

Mientras que el conductor del motovehículo fue identificado como Adrián Rodríguez, quien resultó con politraumatismo de cráneo y varias heridas más, se encuentra en estado delicado y fue derivado a un Centro de Salud de ciudad Capital.

Te recomendamos: Un automóvil terminó completamente bajo el agua tras caer a un canal de riego en Añatuya

Según el conductor del auto, intentó sobrepasar al motovehículo, pero este se cruzó e impactó con el mismo.

Tanto el acompañante como el conductor fueron trasladados al Hospital Zonal de Añatuya, en un principio, por la ambulancia municipal.

Personal de la Comisaría 41 y efectivos de Criminalística de la Departamental 13 de Añatuya trabajan en el lugar para determinar las causas del accidente.