Quimilí lanzó el “Mes Rosa” con actividades de prevención del cáncer de mama

Hoy 17:38

El Hospital Zonal Bernardo Houssay de Quimilí dio inicio este jueves a las actividades enmarcadas en el Octubre Rosa, mes de concientización y prevención del cáncer de mama. La jornada convocó a distintas instituciones de la ciudad, junto al equipo completo del nosocomio local, con el propósito de reforzar la importancia de la detección temprana, el diagnóstico precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos de esta enfermedad.

La directora del hospital, Dra. Mirtha Mendoza, destacó el espíritu comunitario de la iniciativa: “Iniciamos el mes rosa con esta convocatoria abierta a todas las instituciones; trabajando en conjunto con la municipalidad, Bomberos Voluntarios, la Policía —con un gran rol de la mujer policía en la transmisión del mensaje— y todas las áreas del hospital, porque todos somos hospital: administrativos, médicos, enfermeros, personal de APS, porteros y ordenanzas. Apuntamos a toda la comunidad, que es nuestro objetivo permanente”.

Por su parte, el Lic. Lucas Urquiza remarcó que las actividades se extenderán durante todo el mes con distintas propuestas. “Octubre es un mes de concientización y sensibilización; el cáncer de mama nos convoca a todos, porque todos podemos ser agentes de difusión. Es una enfermedad que requiere un abordaje especial, ya que es una de las principales causas de muerte en mujeres en Argentina y el mundo. El miércoles 8 se realizarán actividades con parches mamarios, el viernes 10 una clase sobre autoexamen, y además trabajaremos en plazas saludables, porque la actividad física también es clave en la prevención”, señaló.

Con este programa, el hospital busca fortalecer el mensaje de prevención y el compromiso comunitario frente a una problemática que requiere de información, acompañamiento y acciones concretas.