Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 OCT 2025 | 22º
X
Somos Deporte

Sarmiento quiere dar el primer golpe en su visita a San Martín en Mendoza

Desde las 21.30, el Profe buscará quedarse con la ventaja en tierras cuyanas ante un rival duro. El cruce corresponde a la segunda fase de la etapa Reválida del Federal A.

Hoy 07:33

Sarmiento de La Banda afronta un partido clave en Mendoza frente a San Martín por la ida de la segunda fase de la Reválida. El choque se jugará esta noche desde las 21.30.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El equipo dirigido por Molins logró clasificar a la Copa Argentina 2026 pero no avanzar a la tercera fase del certamen federal pero se aseguró un boleto en la Reválida. Los bandeños finalizaron quintos con 13 unidades, producto de 4 triunfos, 1 empate y 3 derrotas. En su última presentación, el Profe venció como local a Atlético Rafaela por 1 a 0.

Por su parte, San Martín de Mendoza llega tras quedar tercero en la Zona A en la Reválida, donde acumuló 15 puntos gracias a 4 victorias, 3 empates y 2 caídas y logró avanzar a los playoffs. En su última actuación no pudo sumar al caer por 1 a 0 ante Sol de Mayo, aunque mantiene un andar competitivo que lo convierte en un adversario de cuidado.

El encuentro contará con la siguiente terna arbitral:

  • Árbitro principal: Billone Carpio (Córdoba)
  • Asistente 1: Matías Ezequiel Serale (Córdoba)
  • Asistente 2: Marcos David Guzmán (Pascanas)
  • Cuarto árbitro: Matías Edgardo Noguera (San Luis)

TEMAS Torneo Federal A Club Atlético Sarmiento

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. José Luis Espert admitió una transferencia de USD 200 mil pero negó haber recibido financiamiento de campaña de Fred Machado
  2. 2. Confirman que José Luis Espert viajó 35 veces en el avión del narco Fred Machado
  3. 3. Franco Colapinto finalizó 19º la primera práctica del Gran Premio de Singapur
  4. 4. Central Córdoba busca cortar su mala racha ante Argentinos Juniors en La Paternal
  5. 5. El tiempo para este viernes 3 de octubre en Santiago del Estero: el calor se hará sentir con una máxima de 34ºC
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT