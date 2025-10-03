Sarmiento quiere dar el primer golpe en su visita a San Martín en Mendoza

Desde las 21.30, el Profe buscará quedarse con la ventaja en tierras cuyanas ante un rival duro. El cruce corresponde a la segunda fase de la etapa Reválida del Federal A.

Hoy 07:33

Sarmiento de La Banda afronta un partido clave en Mendoza frente a San Martín por la ida de la segunda fase de la Reválida. El choque se jugará esta noche desde las 21.30.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El equipo dirigido por Molins logró clasificar a la Copa Argentina 2026 pero no avanzar a la tercera fase del certamen federal pero se aseguró un boleto en la Reválida. Los bandeños finalizaron quintos con 13 unidades, producto de 4 triunfos, 1 empate y 3 derrotas. En su última presentación, el Profe venció como local a Atlético Rafaela por 1 a 0.

Por su parte, San Martín de Mendoza llega tras quedar tercero en la Zona A en la Reválida, donde acumuló 15 puntos gracias a 4 victorias, 3 empates y 2 caídas y logró avanzar a los playoffs. En su última actuación no pudo sumar al caer por 1 a 0 ante Sol de Mayo, aunque mantiene un andar competitivo que lo convierte en un adversario de cuidado.

El encuentro contará con la siguiente terna arbitral: