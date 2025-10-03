Argentina busca el primer puesto del grupo ante Italia en el Mundial Sub 20

La Selección dirigida por Diego Placente ya tiene asegurada la clasificación a octavos de final, pero un empate le alcanza para terminar como líder de la Zona D. El partido será transmitido por Canal 7 de Santiago del Estero.

La Selección Argentina Sub 20 afronta este sábado un partido decisivo frente a Italia, desde las 20:00 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, por la tercera fecha del Grupo D del Mundial. El conjunto de Diego Placente llega con puntaje ideal tras vencer a Cuba 3-1 en el debut y golear a Australia 4-1, lo que ya le aseguró su lugar en los octavos de final. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.

El objetivo ahora pasa por terminar primero en la zona, algo que conseguirá incluso con un empate. Argentina suma 6 puntos, mientras que su escolta, Italia, acumula 4. El equipo europeo necesita ganar para adueñarse de la cima y clasificar de manera directa. En caso de igualar, quedará como segundo, y si pierde dependerá de lo que ocurra en el cruce entre Australia y Cuba, que se jugará en simultáneo en el Estadio Nacional.

El formato del certamen establece que a octavos avanzan los dos primeros de cada grupo y además los cuatro mejores terceros entre todas las zonas. Por eso, el escenario actual hace que haya grandes chances de que tres selecciones del Grupo D accedan a la próxima instancia.

Hasta el momento, los resultados del grupo fueron los siguientes: en la primera fecha, Italia venció 1-0 a Australia y Argentina superó 3-1 a Cuba. Luego, en la segunda jornada, Italia empató 2-2 ante los cubanos, mientras que la Albiceleste se impuso 4-1 sobre los oceánicos.

Con el pasaje asegurado, Argentina buscará mantener su rendimiento ofensivo y quedarse con el primer puesto del Grupo D, lo que le permitiría afrontar un cruce más favorable en los octavos de final.