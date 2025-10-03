Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 OCT 2025 | 25º
X
Somos Deporte

Argentina busca el primer puesto del grupo ante Italia en el Mundial Sub 20

La Selección dirigida por Diego Placente ya tiene asegurada la clasificación a octavos de final, pero un empate le alcanza para terminar como líder de la Zona D. El partido será transmitido por Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 01:16

La Selección Argentina Sub 20 afronta este sábado un partido decisivo frente a Italia, desde las 20:00 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, por la tercera fecha del Grupo D del Mundial. El conjunto de Diego Placente llega con puntaje ideal tras vencer a Cuba 3-1 en el debut y golear a Australia 4-1, lo que ya le aseguró su lugar en los octavos de final. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El objetivo ahora pasa por terminar primero en la zona, algo que conseguirá incluso con un empate. Argentina suma 6 puntos, mientras que su escolta, Italia, acumula 4. El equipo europeo necesita ganar para adueñarse de la cima y clasificar de manera directa. En caso de igualar, quedará como segundo, y si pierde dependerá de lo que ocurra en el cruce entre Australia y Cuba, que se jugará en simultáneo en el Estadio Nacional.

El formato del certamen establece que a octavos avanzan los dos primeros de cada grupo y además los cuatro mejores terceros entre todas las zonas. Por eso, el escenario actual hace que haya grandes chances de que tres selecciones del Grupo D accedan a la próxima instancia.

Hasta el momento, los resultados del grupo fueron los siguientes: en la primera fecha, Italia venció 1-0 a Australia y Argentina superó 3-1 a Cuba. Luego, en la segunda jornada, Italia empató 2-2 ante los cubanos, mientras que la Albiceleste se impuso 4-1 sobre los oceánicos.

Con el pasaje asegurado, Argentina buscará mantener su rendimiento ofensivo y quedarse con el primer puesto del Grupo D, lo que le permitiría afrontar un cruce más favorable en los octavos de final.

TEMAS Mundial Sub-20

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Icardi celebró que se haya archivado una denuncia en su contra y apuntó contra Maxi López: “Caen las caretas”
  2. 2. Recuperan la moto robada a un menor tras un exitoso operativo policial
  3. 3. Hamas aceptó liberar a todos los rehenes y Trump le pidió a Israel que frene los bombardeos en Gaza
  4. 4. José Luis Espert ratificó su candidatura a diputado: “No me bajo nada”
  5. 5. El videoclip “60 años junto a vos” se presentó con música, danza y escenarios emblemáticos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT