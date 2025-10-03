En vivo: Argentina busca el primer puesto del grupo ante Italia en el Mundial Sub 20

La Selección dirigida por Diego Placente ya tiene asegurada la clasificación a octavos de final, pero un empate le alcanza para terminar como líder de la Zona D. El partido será transmitido por Canal 7 de Santiago del Estero.
La Selección Argentina Sub 20 afronta este sábado un partido decisivo frente a Italia, desde las 20:00 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, por la tercera fecha del Grupo D del Mundial. El conjunto de Diego Placente llega con puntaje ideal tras vencer a Cuba 3-1 en el debut y golear a Australia 4-1, lo que ya le aseguró su lugar en los octavos de final. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.
