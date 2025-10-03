Secuestraron una moto con documentación falsificada en Añatuya

La moto, registrada en Santa Fe, fue retenida tras detectarse la falsificación de sus papeles y el borrado de su número de motor.

Hoy 09:19

En la noche de ayer, durante un operativo de rutina en el centro de Añatuya, personal de la División Prevención de la Departamental 13 logró incautar una motocicleta Honda Tornado que presentaba documentación falsificada. La moto, cuyo origen es la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe, fue secuestrada luego de que se verificara la falsedad de los papeles presentados por el conductor.

La cédula verde de la moto no coincidía con el titular identificado a través del número de chasis, lo que llevó a los agentes a realizar una inspección más detallada. Además, se constató que los datos de la cédula habían sido alterados y que el número de motor había sido borrado, lo que confirmó la adulteración del vehículo.

La moto fue retenida y quedó en calidad de secuestro en la Comisaría 41 de Añatuya, a disposición de la Justicia, que será la encargada de determinar los próximos pasos a seguir en relación con el caso.