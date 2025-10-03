Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 OCT 2025 | 27º
X
WhatsApp

Retuvieron una decena de motos en un operativo de control vehicular en Añatuya

La mayoría de los conductores carecían de documentación y no respetaban las normas básicas de circulación.

Hoy 09:34

Este jueves por la noche, la División Prevención de la Departamental 13 de Añatuya, con la colaboración de la Comisaría 41, llevó a cabo un operativo de control vehicular en el centro de la ciudad y otros sectores de la localidad. Durante el operativo, se retiraron de circulación un decena de motovehículos que no reunían las condiciones mínimas para circular de forma segura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los motociclistas detenidos incumplían una serie de normativas de tránsito. Entre las principales infracciones, se destacaron falta de documentación de los vehículos, ausencia de licencia de conducir, falta de espejos retrovisores, luces rotas o inexistentes, caños de escape libres, ausencia de motopartes y, lo más grave, conducir sin casco protector. Estas infracciones no solo ponían en riesgo a los conductores, sino también a los demás usuarios de la vía pública.

Además de los vehículos en infracción, los operativos también se encontraron con conductores y acompañantes que adoptaron actitudes agresivas y violentas para intentar continuar circulando, a pesar de que sus motos no cumplían con las condiciones mínimas de seguridad.

Las autoridades informaron que el objetivo principal de estos controles es prevenir accidentes de tránsito y garantizar la seguridad vial en la ciudad. También se destacó que los vehículos retenidos podrán ser recuperados una vez que se cumplan los requisitos necesarios para poder circular de forma legal y segura.

TEMAS Añatuya

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto finalizó 19º en ambas prácticas del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1
  2. 2. José Luis Espert admitió una transferencia de USD 200 mil pero negó haber recibido financiamiento de campaña de Fred Machado
  3. 3. Confirman que José Luis Espert viajó 35 veces en el avión del narco Fred Machado
  4. 4. El tiempo para este viernes 3 de octubre en Santiago del Estero: el calor se hará sentir con una máxima de 34ºC
  5. 5. Central Córdoba busca cortar su mala racha ante Argentinos Juniors en La Paternal
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT