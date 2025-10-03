Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 OCT 2025 | 27º
X
Espectaculos

Taylor Swift presentó su álbum más teatral: “The Life of a Showgirl”

Con influencias del cabaret europeo y la cultura pop de los años 90, Swift ofrece un disco con letras confesionales, ritmos brillantes y una fuerte puesta estética.

Hoy 09:40

Taylor Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, durante la medianoche de este viernes. El disco, compuesto por 12 canciones, inaugura una nueva etapa artística en su carrera donde explora una estética teatral e inspirada en el universo de las mujeres del espectáculo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La artista había señalado anteriormente que el álbum surgió durante “la época más feliz, loca e intensa” de su vida, atravesada por su relación con el jugador de la NFL Travis Kelce y su gira Eras Tour.

El disco, lanzado a la 1 de la mañana en Argentina, incluye 12 temas que abordan el amor, matrimonio, éxito y ajustes de cuentas. El primero, The Fate of Ophelia, superó 1.2 millones de reproducciones en YouTube pocas horas después del estreno. Le sigue The Life of a Showgirl, la canción que da nombre al disco y que cuenta con la colaboración de Sabrina Carpenter, quien acompañó a Taylor como telonera en su tour.

La lista de canciones se completa con: Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure, Eldest Daughter, Ruin The Friendship, Actually Romantic, Wi$h Li$t, Wood, CANCELLED! y Honey.

El disco está disponible en todas las plataformas de streaming. Además, se pondrán a la venta ediciones físicas especiales.

La artista volverá a los cines con "Taylor Swift: La fiesta de lanzamiento oficial de una Showgirl". El evento, tendrá una duración de 89 minutos y se estrenará este 3 de octubre, coincidiendo con el estreno de su nuevo álbum. El evento estará disponible durante el fin de semana del lanzamiento, del 3 al 5 de octubre.

“Los invito a una velada 'deslumbrante', la Fiesta de Lanzamiento Oficial de una Showgirl: del 3 al 5 de octubre, solo en cines”, escribió Swift en redes sociales este viernes. “Podrán ver el estreno mundial exclusivo del videoclip de mi nuevo sencillo 'The Fate of Ophelia', junto con imágenes inéditas del detrás de cámaras de cómo lo hicimos, explicaciones paso a paso de qué inspiró esta música y los nuevos videos con las letras de mi nuevo álbum, The Life of a Showgirl. Parece que es hora de quitarse ese atuendo de la gira Eras o ese cárdigan naranja… Las entradas ya están a la venta. Bailar es opcional, pero se anima mucho”.

La fiesta de lanzamiento incluirá el estreno mundial del videoclip del sencillo de Showgirl , "The Fate of Ophelia".

El pasado 12 de agosto la cantante había anunciado el lanzamiento del álbum durante el programa de streaming presentado por su novio, Travis Kelce, y su hermano, el exjugador de los Eagles, Jason Kelce.

The Life of a Showgirl es una exploración de la vida detrás de la fama y del espectáculo, lo que suele ser bastante recurrente en la carrera de la cantautora estadounidense. Para Swift, el álbum logra captar la energía y la vibra que pudo experimentar en su gira de Eras Tour, lo que le permite ofrecer una mirada más profunda y personal de su vida en el mundo del espectáculo.

Además, la estética del álbum está caracterizada por el uso del color naranja y una imagen un tanto sensual y provocativa, lo que refuerza el concepto detrás.

De esta manera, antes de su lanzamiento oficial, “The Life of a Showgirl” ya se había convertido en el álbum más pre guardado de Spotify, superando el récord de su disco previo, “The Tortured Poets Department”.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto finalizó 19º en ambas prácticas del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1
  2. 2. José Luis Espert admitió una transferencia de USD 200 mil pero negó haber recibido financiamiento de campaña de Fred Machado
  3. 3. Confirman que José Luis Espert viajó 35 veces en el avión del narco Fred Machado
  4. 4. El tiempo para este viernes 3 de octubre en Santiago del Estero: el calor se hará sentir con una máxima de 34ºC
  5. 5. Central Córdoba busca cortar su mala racha ante Argentinos Juniors en La Paternal
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT