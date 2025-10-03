Taylor Swift presentó su álbum más teatral: “The Life of a Showgirl”

La lista de canciones se completa con: Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure, Eldest Daughter, Ruin The Friendship, Actually Romantic, Wi$h Li$t, Wood, CANCELLED! y Honey.
El disco está disponible en todas las plataformas de streaming. Además, se pondrán a la venta ediciones físicas especiales.
La artista volverá a los cines con "Taylor Swift: La fiesta de lanzamiento oficial de una Showgirl". El evento, tendrá una duración de 89 minutos y se estrenará este 3 de octubre, coincidiendo con el estreno de su nuevo álbum. El evento estará disponible durante el fin de semana del lanzamiento, del 3 al 5 de octubre.
“Los invito a una velada 'deslumbrante', la Fiesta de Lanzamiento Oficial de una Showgirl: del 3 al 5 de octubre, solo en cines”, escribió Swift en redes sociales este viernes. “Podrán ver el estreno mundial exclusivo del videoclip de mi nuevo sencillo 'The Fate of Ophelia', junto con imágenes inéditas del detrás de cámaras de cómo lo hicimos, explicaciones paso a paso de qué inspiró esta música y los nuevos videos con las letras de mi nuevo álbum, The Life of a Showgirl. Parece que es hora de quitarse ese atuendo de la gira Eras o ese cárdigan naranja… Las entradas ya están a la venta. Bailar es opcional, pero se anima mucho”.
La fiesta de lanzamiento incluirá el estreno mundial del videoclip del sencillo de Showgirl , "The Fate of Ophelia".
El pasado 12 de agosto la cantante había anunciado el lanzamiento del álbum durante el programa de streaming presentado por su novio, Travis Kelce, y su hermano, el exjugador de los Eagles, Jason Kelce.
The Life of a Showgirl es una exploración de la vida detrás de la fama y del espectáculo, lo que suele ser bastante recurrente en la carrera de la cantautora estadounidense. Para Swift, el álbum logra captar la energía y la vibra que pudo experimentar en su gira de Eras Tour, lo que le permite ofrecer una mirada más profunda y personal de su vida en el mundo del espectáculo.
Además, la estética del álbum está caracterizada por el uso del color naranja y una imagen un tanto sensual y provocativa, lo que refuerza el concepto detrás.
De esta manera, antes de su lanzamiento oficial, “The Life of a Showgirl” ya se había convertido en el álbum más pre guardado de Spotify, superando el récord de su disco previo, “The Tortured Poets Department”.