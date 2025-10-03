Anticonceptivos a largo plazo: ¿qué impacto tienen en la salud?

Aunque los anticonceptivos son una herramienta común, su uso prolongado sigue generando preguntas. Descubre lo que dicen los especialistas sobre los riesgos y beneficios para la salud.

Los anticonceptivos hormonales forman parte de la vida de millones de mujeres en todo el mundo. Se presentan en diversas formas —píldora, parche, anillo, implante o DIU— y se los reconoce por su eficacia para prevenir embarazos no deseados. Pero su uso se ha extendido más allá de la anticoncepción: también alivian menstruaciones dolorosas, reducen síntomas del síndrome de ovario poliquístico (SOP) y hasta se emplean para mejorar el acné hormonal.

A pesar de su aceptación, todavía circulan dudas sobre el impacto de usarlos durante muchos años. ¿Afectan la fertilidad? ¿Conviene hacer “descansos” del tratamiento? ¿Existen riesgos ocultos?

La ginecóloga y obstetra estadounidense Ryalynn Carter, del NewYork-Presbyterian/The One y Columbia, lo resume así: “No hay ninguna razón médica para dejar de usar anticonceptivos si te va bien sin efectos secundarios significativos ni complicaciones. Es muy seguro”.

Los anticonceptivos hormonales suelen contener estrógeno y progesterona, o solo progesterona. Estas hormonas actúan de tres maneras:

Bloquean la ovulación. Adelgazan el revestimiento del útero. Espesan la mucosidad cervical para impedir el paso de los espermatozoides.

Más allá de la anticoncepción, su acción permite otros beneficios clínicos. Según la Dra. Carter, en pacientes con sangrados abundantes o dolorosos, estos métodos reducen hasta en un 50% los cólicos menstruales, e incluso en un 90% en el caso del DIU hormonal. También pueden ayudar en el manejo del acné, el hirsutismo o el síndrome premenstrual.

Uno de los miedos más frecuentes es que el uso prolongado de anticonceptivos hormonales afecte la fertilidad futura. La evidencia científica descarta esa creencia. “Los anticonceptivos hormonales pueden continuarse de forma segura hasta que se esté lista para el embarazo o ya no se necesiten, sin afectar la fertilidad”, aclara Carter.

Al suspenderlos, la recuperación del ciclo menstrual es rápida: entre tres y seis meses en el caso de las píldoras combinadas, y aún antes en los DIU. Una excepción es la inyección anticonceptiva Depo-Provera, que puede retrasar la regularización de los ciclos hasta 18 meses.

Otro mito frecuente es que las hormonas “se acumulan” en el cuerpo. En realidad, estos medicamentos permanecen solo 24 horas en el organismo, motivo por el cual la píldora debe tomarse a diario.

Algunos anticonceptivos, además, ofrecen protección a largo plazo. Estudios muestran que reducen el riesgo de cáncer de ovario y endometrio.

Eso sí, existen contraindicaciones. No se recomienda su uso en personas con antecedentes de migrañas con aura, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, hipertensión no controlada o factores de riesgo cardiovascular. Las mujeres fumadoras mayores de 35 años también presentan un riesgo elevado de complicaciones como coágulos sanguíneos.

Dejar los anticonceptivos no implica un riesgo en sí, pero sí puede traer cambios temporales. En los primeros meses, es común que el ciclo menstrual sea irregular. Si se los utilizaba para controlar síntomas médicos —como cólicos, acné o menstruaciones abundantes—, estos pueden reaparecer.

También puede observarse caída de cabello leve y transitoria, ya que el estrógeno favorece el crecimiento capilar.

Al retomarlos, los efectos secundarios más habituales durante los primeros tres meses incluyen:

Manchados o sangrados irregulares.

Náuseas leves.

Sensibilidad en los senos.

En la mayoría de los casos, estos síntomas se estabilizan de manera espontánea.

La decisión de usar o dejar los anticonceptivos hormonales es personal y debe adaptarse a cada situación clínica. La evidencia actual confirma su seguridad a largo plazo, la ausencia de impacto en la fertilidad futura y beneficios adicionales en la salud ginecológica. Sin embargo, es clave consultar con un profesional para elegir el método más adecuado, evaluar riesgos y descartar contraindicaciones.

En definitiva, más que pensar en “descansos”, lo importante es sostener un seguimiento médico periódico y elegir la opción que mejor se adapte a cada etapa de la vida.