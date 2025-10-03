Condenaron a prisión perpetua al femicida de Verónica Escobar

Ramón "Negro" Roldán fue hallado culpable de asesinar a quien era su pareja de 11 puñaladas en un hecho ocurrido en el Puesto San Roque, departamento Banda.

Hoy 13:22

Un Tribunal condenó a prisión perpetua a Ramón “El Negro” Roldán, tras hallarlo culpable del femicidio de su expareja, Verónica Escobar, ocurrido el 21 de febrero de 2021 en el Puesto San Roque, departamento Banda.

Roldán fue encontrado responsable del delito de “homicidio doblemente calificado por el vínculo y mediando violencia de género”, luego de que la investigación confirmara que asesinó a la joven madre de 11 puñaladas en el patio de su casa.

Según la causa, aquella madrugada el acusado regresó de un pool y, tras una discusión, atacó a Escobar de manera brutal. De acuerdo con testimonios de familiares y vecinos, los gritos de la víctima alertaron sobre la violencia que estaba sufriendo.

El agresor, de oficio carbonero, habría intentado justificar el crimen en supuestos celos hacia un hermano de la víctima. En ese contexto, la Justicia valoró como agravante la violencia de género ejercida durante el hecho.

Un vínculo atravesado por la violencia

Escobar y Roldán se encontraban separados al momento del femicidio, aunque con intentos intermitentes de recomponer la relación. Ambos compartían la crianza de una hija en común, de 7 años.

Con la condena, el Tribunal dispuso que Roldán cumpla prisión perpetua, cerrando un proceso judicial que conmovió a la provincia ante un nuevo femicidio.