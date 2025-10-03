Una motociclista de 22 años murió en un brutal siniestro en Quimilí

El siniestro ocurrió sobre la Ruta 39, en cercanías del barrio Marco Antonio. La fiscal dispuso la aprehensión del conductor del vehículo y ordenó pericias.

Hoy 14:06

Un trágico accidente con saldo fatal sacudió la noche del jueves en la ciudad de Quimilí, departamento Moreno. El hecho ocurrió sobre Ruta Nacional 39, a la altura del barrio Marco Antonio, en el sector sur de la ciudad.

Por causas que aún son materia de investigación, una motociclista perdió la vida tras colisionar contra un automóvil marca Volkswagen Up, que era conducido por un joven identificado como Seba Matías Eduardo.

La víctima fatal fue identificada como Yuliana Roldán, de 22 años, quien se trasladaba en una motocicleta Motomel 150cc al momento del impacto. Según las primeras averiguaciones policiales, el choque fue de alta intensidad.

Inmediatamente después del siniestro, personal policial y servicios de emergencia se hicieron presentes en el lugar. Roldán fue trasladada de urgencia al hospital zonal de Quimilí, donde pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su deceso producto de las gravísimas lesiones sufridas.

El hecho fue informado a la fiscal de turno, Dra. Malachevski, quien ordenó la aprehensión del conductor del auto y que se le practique un dosaje alcohólico y toxicológico para determinar si estaba bajo efectos de alguna sustancia al momento del accidente.

Por otra parte, personal de Criminalística trabajó en el lugar realizando las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro. También se dispuso el traslado del cuerpo de la joven hacia la morgue del Hospital Independencia, donde se llevará a cabo la autopsia.

Ambos vehículos fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia en la comisaría jurisdiccional.

Finalmente, se indicó que en las próximas horas se avanzará con la toma de testimonios a posibles testigos y el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la zona para intentar esclarecer el hecho.