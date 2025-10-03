De vender alfajores a la Selección: la historia de Lautaro Rivero, el ex Central Córdoba que fue convocado por Scaloni

El marcador central, que conquistó la Copa Argentina con el Ferroviario y se ganó un puesto de titular en River, forma parte de la nómina del combinado nacional para los amistosos de octubre
Lionel Scaloni presentó la lista de convocados de la Selección Argentina para la fecha FIFA de octubre y el nombre que más llamó la atención fue el de Lautaro Rivero. El defensor de 21 años, surgido de las inferiores de River Plate y con un paso consagratorio en Central Córdoba de Santiago del Estero, fue citado por primera vez al combinado nacional.
Rivero atraviesa un presente soñado: conquistó la Copa Argentina con el Ferroviario, fue repescado por Marcelo Gallardo para disputar el Mundial de Clubes y se consolidó en la defensa del Millonario, ganándole el puesto a referentes como Paulo Díaz y Lucas Martínez Quarta. Sus grandes actuaciones lo llevaron a ser seguido de cerca por Scaloni, quien lo incluyó en la nómina para los amistosos frente a Venezuela (10 de octubre en Miami) y Puerto Rico (13 de octubre en Chicago).
Pero detrás de este presente, se esconde una historia de resiliencia. En su adolescencia, Rivero trabajó en la calle vendiendo alfajores, flores y cuadernos para ayudar a su familia y poder seguir entrenando en las inferiores de River. Una publicación en sus redes sociales, recordando aquellos momentos, se viralizó y lo convirtió en un ejemplo de superación. “Jamás dejé de entrenar, sabía que algún día iba a llegar mi oportunidad”, expresó en una entrevista.
Sus primeros pasos en el fútbol los dio en los potreros de Moreno, defendiendo la camiseta de Los Halcones y Villa Luro Norte, hasta que a los 14 años llegó a River. Tras destacarse en la Reserva, pasó a préstamo a Central Córdoba, donde vivió una etapa inolvidable: campeón de la Copa Argentina y protagonista en la Copa Libertadores, con partidos memorables como la victoria frente a Flamengo en el Maracaná.
Hoy, Rivero es titular en River y cumple el sueño de representar a la Selección Argentina. Además de él, en la lista de Scaloni aparecen otras sorpresas como Facundo Cambeses (Racing) y los futbolistas del Palmeiras Aníbal Moreno y José Manuel López.