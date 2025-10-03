De vender alfajores a la Selección: la historia de Lautaro Rivero, el ex Central Córdoba que fue convocado por Scaloni

El marcador central, que conquistó la Copa Argentina con el Ferroviario y se ganó un puesto de titular en River, forma parte de la nómina del combinado nacional para los amistosos de octubre

Hoy 15:19

Lionel Scaloni presentó la lista de convocados de la Selección Argentina para la fecha FIFA de octubre y el nombre que más llamó la atención fue el de Lautaro Rivero. El defensor de 21 años, surgido de las inferiores de River Plate y con un paso consagratorio en Central Córdoba de Santiago del Estero, fue citado por primera vez al combinado nacional.

Rivero atraviesa un presente soñado: conquistó la Copa Argentina con el Ferroviario, fue repescado por Marcelo Gallardo para disputar el Mundial de Clubes y se consolidó en la defensa del Millonario, ganándole el puesto a referentes como Paulo Díaz y Lucas Martínez Quarta. Sus grandes actuaciones lo llevaron a ser seguido de cerca por Scaloni, quien lo incluyó en la nómina para los amistosos frente a Venezuela (10 de octubre en Miami) y Puerto Rico (13 de octubre en Chicago).

Pero detrás de este presente, se esconde una historia de resiliencia. En su adolescencia, Rivero trabajó en la calle vendiendo alfajores, flores y cuadernos para ayudar a su familia y poder seguir entrenando en las inferiores de River. Una publicación en sus redes sociales, recordando aquellos momentos, se viralizó y lo convirtió en un ejemplo de superación. “Jamás dejé de entrenar, sabía que algún día iba a llegar mi oportunidad”, expresó en una entrevista.

Sus primeros pasos en el fútbol los dio en los potreros de Moreno, defendiendo la camiseta de Los Halcones y Villa Luro Norte, hasta que a los 14 años llegó a River. Tras destacarse en la Reserva, pasó a préstamo a Central Córdoba, donde vivió una etapa inolvidable: campeón de la Copa Argentina y protagonista en la Copa Libertadores, con partidos memorables como la victoria frente a Flamengo en el Maracaná.

Hoy, Rivero es titular en River y cumple el sueño de representar a la Selección Argentina. Además de él, en la lista de Scaloni aparecen otras sorpresas como Facundo Cambeses (Racing) y los futbolistas del Palmeiras Aníbal Moreno y José Manuel López.