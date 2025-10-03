El latido legüero llega a La Banda: La Peña de los Roldán recibe a La Percuteca

Este viernes 3 de octubre, La Banda se prepara para vivir una noche de ritmo, canto y encuentro popular.

Hoy 17:37

La Peña de los Roldán, ubicada en Av. Besares 2279, abrirá sus puertas desde las 22 horas para una edición especial que tendrá como protagonistas a grandes referentes del folclore y las músicas de raíz, con la participación estelar de La Percuteca Legüera, el poderoso ensamble de bombos nacido en Buenos Aires.

El escenario bandeño ademásrecibirá una grilla de lujo con Salitral, Pucho Achaval, La Repercuta, y Maru Taqui. No faltarán las empanadas bien caseras, bebidas frescas y ese calorcito comunitario que distingue a las peñas santiagueñas. Todo en un patio bajo las estrellas, donde el público será invitado no sólo a mirar, sino a sentir el pulso del bombo y salir a bailar.

¿Quiénes son La Percuteca Legüera?

Con más de una década de recorrido, La Percuteca Legüera es una banda-taller de más de 15 integrantes dedicada al estudio e investigación del bombo legüero. Su base de operaciones está en la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de Villa Ballester, desde donde se expanden con fuerza por distintos escenarios del país.

Su sonido se distingue con los bombos legüeros como columna vertebral, sumados a guitarra, teclado, acordeón, timbal bahiano, congas, surdos, quijadas, pezuñas y güiros, y una variedad de voces que interpretan versiones y composiciones propias.

El resultado es un viaje musical que atraviesa chacareras, chamamés, cumbias, zambas, murgas, samba reggae, candombes, milongas y hasta ritmos africanos, hilando tradición e innovación.

Quienes han presenciado sus conciertos lo resumen en una frase: "La Percuteca no se mira, se baila". Aun el más tímido termina de pie, contagiado por la comunión rítmica que proponen: bailes, bombos y cantares que laten al unísono.