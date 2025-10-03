“Identidad”, la obra de Cuqui Peralta Luna, se presentará en el Paraninfo de la UNSE

El espectáculo fusiona tradición y modernidad en una propuesta integral de danza, música y artes visuales.

El Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero será escenario de un evento cultural de gran relevancia: el próximo sábado 11 de octubre a las 21.30 horas subirá a escena “Identidad”, la obra dirigida por la reconocida coreógrafa Cuqui Peralta Luna.

Concebido como mucho más que un espectáculo de danza, “Identidad” busca tender un puente entre el pasado y el presente de la cultura santiagueña, ofreciendo una experiencia que combina tradición, modernidad y emoción.

La propuesta está integrada por artistas independientes que conforman el Primer Voluntariado de Danzas de la UNSE, un colectivo en el que participan bailarines de folclore, tango y salsa, además de actores y actrices de la escena local. El resultado es un recorrido artístico que celebra la herencia cultural transmitida de generación en generación.

La jornada comenzará a las 21 horas con la “Antesala Cultural”, donde el público podrá disfrutar de una exposición plástica, una muestra de artesanías locales y una mesa de libros. Posteriormente, dará inicio el espectáculo central.

Dos actos, una identidad

La obra se desarrolla en dos partes. La primera, “La vuelta del Santiagueño”, es un fragmento costumbrista que homenajea las raíces de la provincia a través de la danza y la expresión escénica. Tras un intermedio musical, el show continuará con “Santiago hoy y aquí”, una mirada contemporánea que explora las nuevas formas de arte y danza que conviven en la provincia, demostrando que la identidad cultural está en constante transformación.

La combinación de tradición y modernidad responde a la visión artística de Cuqui Peralta Luna, quien ha dedicado su trayectoria a profundizar en las múltiples expresiones de la cultura santiagueña.

Con entrada libre y gratuita, “Identidad” invita a la comunidad a vivir una noche de encuentro y expresividad en el Paraninfo de la UNSE, ubicado en Avenida Belgrano Sur 1912.