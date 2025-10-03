Frías será protagonista en el especial de Uniendo Pueblos por los 60 años de Canal 7

El próximo domingo se emitirá desde las 13 un nuevo capítulo de la docu serie de Canal 7.

Hoy 23:56

El próximo domingo, a las 13, Canal 7 estrenará un nuevo capítulo de su serie de especiales por los 60 años, esta vez dedicado a la ciudad de Frías. La “Ciudad de la Amistad” abrirá sus puertas para mostrar en Uniendo Pueblos todo su potencial cultural, histórico y humano.

El especial recorre la esencia de Frías a través de sus músicos, escritores, deportistas, docentes y vecinos que mantienen viva la identidad de la región del Albigasta.

Además, se destacan sus tradiciones, su riqueza folclórica y aquellos testimonios que reflejan el esfuerzo y la calidez de su gente.

De este modo, Canal 7 continúa celebrando seis décadas de vida junto a los santiagueños, acercando a la audiencia historias que fortalecen la memoria y revalorizan a cada comunidad de la provincia.