En un partidazo, el Chelsea de Fernández, Garnacho y Buonanotte recibe al Liverpool de Mac Allister

Los Blues buscan levantar cabeza en Stamford Bridge ante el líder del campeonato, que llega golpeado por su tropiezo en Champions. Se juega este sábado desde las 13:30.

Hoy 08:12

La Premier League ofrece uno de los duelos más esperados del fin de semana: Chelsea recibe a Liverpool desde las 13:30 en Stamford Bridge con realidades opuestas. El conjunto de Enzo Maresca no logra regularidad y se mantiene en mitad de tabla, mientras que los de Arne Slot defienden la cima, aunque con un ojo puesto en lo que haga el Arsenal, su escolta inmediato.

Los Blues llegan con un solo punto en sus últimos tres partidos de liga y ocupan la octava posición, ya a siete de la punta. La campaña hasta aquí refleja dos victorias, dos empates y dos derrotas, números que no terminan de convencer a la afición. Además, las ausencias por lesiones complican aún más el panorama para un equipo que había sido señalado como candidato sorpresa en la previa de la temporada.

El Liverpool, actual campeón inglés, tampoco atraviesa su mejor momento. Cayó sorpresivamente 1-0 frente a Galatasaray en la Champions League, en un partido que dejó más dudas que certezas. Sin embargo, en el torneo doméstico manda con autoridad y podría llegar a Stamford Bridge como escolta si antes gana el Arsenal, lo que le agrega más condimento al encuentro.

Las probables formaciones son: Chelsea con Sánchez; James, Acheampong, Badiashile, Cucurella; Fernández, Caicedo; Estevão, Buonanotte, Neto; Pedro.

En tanto, Liverpool iría con Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; e Isak.