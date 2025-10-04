Policías santiagueños se capacitaron junto a fuerzas de todo el país en delitos contra el automotor

Participaron de una capacitación junto a la Policía Federa Argentina y fuerzas de todo el país.

Hoy 20:37

Efectivos de la División Planta Verificadora y de la División Sustracción de Automotores de la Policía de Santiago del Estero participaron de una importante capacitación junto a la Policía Federal Argentina y fuerzas de seguridad de distintas provincias, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante los últimos días, se desarrolló el curso denominado “Delito contra el Automotor y Ley de Desarmaderos de Autopartes y Actividades Conexas”, organizado por la División Delitos contra el Automotor de la Policía Federal Argentina.

Los representantes santiagueños se instruyeron en técnicas de investigación, pericias, análisis en laboratorio químico, rastros, inteligencia criminal, coordinación con fiscalías y juzgados, así como en gestión de vehículos secuestrados.

La actividad contó además con la colaboración de empresas de seguridad automotor, aseguradoras y organismos judiciales, fortaleciendo la cooperación interinstitucional entre los distintos actores vinculados a la prevención y esclarecimiento de delitos automotores.

Los participantes destacaron la relevancia de esta formación, que permitirá mejorar la respuesta ante robos de vehículos, optimizar los procesos investigativos y consolidar el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad de todo el país.