Fuerte temporal con granizo en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe provocó destrozos

Las provincias del centro del país fueron las más afectadas. La ciudad con mayores consecuencias fue Olavarría, pero las piedras de mayor tamaño cayeron en la zona de Bulnes.

Hoy 07:59

Luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtiera que cinco provincias estarían bajo alertas amarillas y naranjas por tormentas durante el sábado, varias localidades de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe reportaron daños, caída de granizo e intensa caída de agua.

Hasta el momento, la ciudad con mayores consecuencias sería Olavarría, ya que informaron que una estructura montada por la Sociedad Rural local quedó destruida. Se trataba de una carpa de gran tamaño que iba a ser utilizada para celebrar la cena anual.

De acuerdo con la información oficial de la asociación, la cita estaba prevista para este sábado a las 21 horas. Sin embargo, los inconvenientes climáticos obligaron a los organizadores a posponer los preparativos. “Lamentamos informarles que debido a los daños y dificultades ocasionados por el temporal, la fiesta programada para esta noche queda suspendida”, comunicaron en las redes sociales.

Otro de los lugares que reportaron daños fue en el Club Social y Deportivo Loma Negra, en donde uno de los árboles del predio se derrumbó sobre una cancha de básquet. Según la información publicada por el medio local Infoecos, se esperaba una acumulación de agua de entre 18 y 35 milímetros.

En el resto del norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe no se comunicaron destrozos, aunque sí estuvo presente una intensa tormenta. Además, indicaron que estuvo acompañada de fuertes ráfagas de viento, que habrían alcanzado los 100 km/h.

De la misma manera, en la localidad de Venado Tuerto reportaron la caída de granizo de gran tamaño, que llegó a tapar el suelo y tornarlo de color blanco. La misma situación se replicó en la ciudad Laboulaye, Córdoba.

No obstante, las piedras de mayor tamaño cayeron en la zona de Bulnes, en donde los vecinos del lugar compararon su tamaño con huevos. Por el momento, no se informó si hubo daños en estructuras materiales y/o heridos.

Por otro lado, las previsiones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticiparon que las condiciones climáticas en el este del país empeorarían durante el domingo, debido a que la alerta por tormentas se expandirá a nuevas regiones.

Según las autoridades, el foco estará puesto en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y el este de Córdoba. En todas estas áreas informaron que persistirán las temperaturas cálidas, sobre todo, mientras más al norte del país se encuentren.

No obstante, las autoridades apuntaron que las regiones más complicadas durante el domingo serían la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, la Costa Atlántica, el norte bonaerense, el sur de Entre Ríos, el sur de Santa Fe y el este de Córdoba, donde regirá una alerta naranja.

La seguridad durante episodios de lluvias intensas y tormentas eléctricas requiere una serie de precauciones específicas que pueden marcar la diferencia entre la protección y el riesgo, según el SMN. Por este motivo, recomendaron permanecer en espacios cerrados y evitar cualquier contacto con elementos eléctricos, ya que el peligro de accidentes se incrementa bajo estas condiciones.