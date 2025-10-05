Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 OCT 2025 | 27º
X
Somos Deporte

Manchester City obligado a ganar en su visita a Brentford para no perder terreno en la Premier

Los dirigidos por Pep Guardiola tendrán un duelo exigente a las afueras de Londres. Los Ciudadanos necesitan sumar para no perderle pisada al Arsenal. Se miden desde las 12:30.

Hoy 08:10

El Manchester City buscará sumar tres puntos clave cuando visite este domingo a Brentford desde las 12:30, en el GTech Community Stadium, por una nueva fecha de la Premier League. Será el último partido antes del parate internacional de octubre, y el conjunto de Pep Guardiola intentará estirar su racha positiva en el torneo local.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Durante la semana, los Ciudadanos igualaron 2-2 frente al Mónaco en la UEFA Champions League, con un doblete de Erling Haaland y un penal polémico convertido por Eric Dier en el final. El equipo inglés mostró altibajos, pero mantiene un rendimiento sólido en todas las competencias.

Por su parte, Brentford llega en busca de un triunfo que lo devuelva a la mitad alta de la tabla. En su estadio, suele complicar al City: la temporada pasada empataron 2-2 con goles de Phil Foden, Yoane Wissa y Christian Nørgaard. Guardiola advirtió en la previa que será un duelo “muy físico y tácticamente exigente”.

TEMAS Premier League Manchester City FC

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Thiago Medina muestra grandes avances en su recuperación tras el accidente: "Estamos felices"
  2. 2. Aseguran que Espert recibió los US$200.000 en el Morgan Stanley, como parte de un trato por US$1.000.000
  3. 3. Incendio de vivienda en el barrio General Paz: una habitación resultó con pérdidas totales
  4. 4. En vivo: Colapinto larga 16° y busca sus primeros puntos con Alpine en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1
  5. 5. La intendente Fuentes destacó al deporte como una disciplina de integración en su visita al Torneo de Calistenia
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT