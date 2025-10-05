Manchester City obligado a ganar en su visita a Brentford para no perder terreno en la Premier

Los dirigidos por Pep Guardiola tendrán un duelo exigente a las afueras de Londres. Los Ciudadanos necesitan sumar para no perderle pisada al Arsenal. Se miden desde las 12:30.

Hoy 08:10

El Manchester City buscará sumar tres puntos clave cuando visite este domingo a Brentford desde las 12:30, en el GTech Community Stadium, por una nueva fecha de la Premier League. Será el último partido antes del parate internacional de octubre, y el conjunto de Pep Guardiola intentará estirar su racha positiva en el torneo local.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Durante la semana, los Ciudadanos igualaron 2-2 frente al Mónaco en la UEFA Champions League, con un doblete de Erling Haaland y un penal polémico convertido por Eric Dier en el final. El equipo inglés mostró altibajos, pero mantiene un rendimiento sólido en todas las competencias.

Por su parte, Brentford llega en busca de un triunfo que lo devuelva a la mitad alta de la tabla. En su estadio, suele complicar al City: la temporada pasada empataron 2-2 con goles de Phil Foden, Yoane Wissa y Christian Nørgaard. Guardiola advirtió en la previa que será un duelo “muy físico y tácticamente exigente”.