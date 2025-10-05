Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 OCT 2025
Somos Deporte

En vivo: Manchester City obligado a ganar en su visita a Brentford para no perder terreno en la Premier

Los dirigidos por Pep Guardiola tendrán un duelo exigente a las afueras de Londres. Los Ciudadanos necesitan sumar para no perderle pisada al Arsenal. Se miden desde las 12:30.

Hoy 12:55
Haaland Manchester City
Manchester City festejo

El Manchester City buscará sumar tres puntos clave cuando visite este domingo a Brentford desde las 12:30, en el GTech Community Stadium, por una nueva fecha de la Premier League. Será el último partido antes del parate internacional de octubre, y el conjunto de Pep Guardiola intentará estirar su racha positiva en el torneo local.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

