Nuevo ataque masivo de Rusia a Ucrania deja al menos cinco muertos y miles de personas sin electricidad

Una nueva oleada de ataques con misiles y drones impactó ocho regiones ucranianas durante la madrugada del domingo. Zaporizhzhia y Lviv fueron las más afectadas.

Hoy 09:16

Una nueva ola de ataques rusos contra Ucrania este domingo causó la muerte de al menos cinco personas en la región meridional de Zaporizhia y en Lviv, al oeste, y dañaron gravemente la infraestructura energética, dejando sin suministro eléctrico a decenas de miles de personas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Este domingo por la noche, Rusia lanzó otra oleada de misiles y drones contra la población de Ucrania, con objetivos en las regiones de Lviv, Zaporizhia, Chernigiv, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, Kherson, Kharkiv y Odesa”, declaró la primera ministra Yulia Svyrydenko.

Lviv (Leópolis) ha sido la zona menos atacada por el ejército ruso desde que Moscú lanzara su ofensiva a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, ya que se encuentra lejos de la línea del frente.

“En Lviv, cuatro personas murieron y otras cuatro resultaron heridas. En Zaporizhia, una persona murió y diez resultaron heridas después de que Rusia atacara zonas residenciales con drones y bombas aéreas. En todas las zonas afectadas, los edificios residenciales y las infraestructuras críticas sufrieron daños".

El ministro de Relaciones Exteriores, Andriy Sybiga, dijo que las cuatro personas fallecidas en Lviv eran de la misma familia.

En Zaporizhia se registraron hasta 702 bombardeos sobre 18 localidades, según indicó el gobernador regional Iván Fedoroven varios mensajes difundidos en su cuenta de Telegram. Las acciones incluyeron trece ataques aéreos, 254 bombardeos de artillería, cuatro con lanzacohetes MLRS y el despliegue de 430 vehículos aéreos no tripulados.

Hubo cortes de energía generalizados en la ciudad debido a los daños sufridos por los equipos energéticos, según informó el proveedor de servicios.

El presidente Volodimir Zelensky dijo que durante el ataque nocturno se lanzaron más de 50 misiles y unos 500 drones de ataque contra su país.

“Los rusos han vuelto a atacar nuestras infraestructuras, todo lo que garantiza la vida normal de nuestro pueblo. Necesitamos más protección y una aplicación más rápida de todos los acuerdos de defensa, especialmente en materia de defensa aérea, para privar a este terror aéreo de todo significado”, declaró.

A las 4:09 a. m. (01:09 GMT) se declaró una alerta aérea en todo el territorio de Ucrania.

El alcalde de Lviv, ciudad del oeste de Ucrania cercana a la frontera con Polonia, afirmó que las rutas de transporte público no estaban operativas debido a un “ataque enemigo masivo”. El transporte público en Ivano-Frankivsk, otra ciudad occidental, “comenzaría a funcionar más tarde de lo habitual” el domingo, según informó su alcalde.

Fedorov declaró que el ataque nocturno de Rusia dejó “a más de 73.000 consumidores... sin electricidad” en Zaporizhia, y el alcalde de Lviv afirmó que parte de la ciudad se había quedado sin suministro eléctrico.

Esta semana, Moscú lanzó su mayor ataque hasta la fecha contra la infraestructura gasística de Ucrania, mientras que los ataques del sábado cortaron el suministro eléctrico a unos 50-000 hogares en la región septentrional de Chernigiv.

Mientras tanto, las fuerzas armadas de Polonia anunciaron el domingo que habían movilizado aviones y puesto en alerta máxima las defensas terrestres para proteger el espacio aéreo del país, especialmente en las zonas cercanas a Ucrania.

Rusia, por su parte, confirmó el derribo de 32 drones ucranianos detectados durante la noche por sus sistemas de alerta. Moscú sostiene que sus ofensivas tienen como objetivo infraestructuras de apoyo militar ucraniano, mientras que el Gobierno de Kiev acusa al Kremlin de dirigir ataques deliberados contra la población civil y de utilizar los bombardeos sobre la red energética como arma de presión en el contexto de la guerra.