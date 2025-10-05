Ingresar
Fuerte choque de motos dejó a dos jóvenes heridos en el barrio Borges

Ocurrió esta madrugada en la intersección de calles 12 y 108. Uno de los conductores involucrados se dio a la fuga.

Hoy 13:05

Un violento choque entre dos motocicletas ocurrido durante la madrugada de este domingo en el barrio Borges dejó a dos jóvenes heridos. El otro conductor involucrado se dio a la fuga.

El incidente se registró alrededor de las 2 de la mañana en la intersección de calles 12 y 108, donde efectivos policiales hallaron a dos personas lesionadas junto a una motocicleta Corven Mirage.

Los heridos fueron identificados como Mauro Rubén Trejo y Belén Ferreyra, ambos de 26 años de edad, quienes circulaban por calle 108 de sur a norte cuando, por causas que se investigan, colisionaron con una moto de 110 cc cuyo conductor escapó del lugar antes de la llegada del personal policial.

Una ambulancia trasladó a los jóvenes al hospital Regional para recibir atención médica, mientras que el motovehículo fue secuestrado y trasladado a la Comisaría 9ª, que instruye las actuaciones correspondientes.

