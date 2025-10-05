Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 OCT 2025 | 30º
X
Regionales

Explosión en estación de servicio en Salta: un auto estalló al cargar GNC y dejó tres heridos

La onda expansiva alcanzó a otros vehículos. Investigan si el tanque del auto era artesanal, lo que habría provocado el siniestro.

Hoy 17:21

Un auto explotó mientras cargaba gas en una estación de servicio al sur de Cochabamba, en Salta. Tres personas resultaron heridas y el auto quedó casi destruido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La onda expansiva fue tan fuerte que alcanzó a otros dos autos que estaban en la playa de carga, en el surtidor Huayna Kápaj II. Los testigos describieron escenas de pánico y corridas mientras el personal de emergencia llegaba al lugar para asistir a los heridos.

Los primeros reportes locales indicaron que el tanque del auto que explotó no cumplía con las normas de seguridad y podría haber sido de fabricación artesanal. Sin embargo, esas versiones están bajo investigación.

Este tipo de incidentes no es inusual en la ciudad y provocó una gran preocupación entre los vecinos, informó Qué Pasa Salta.

Las imágenes del auto destruido en la estación de servicio se viralizaron y reavivaron el debate sobre la seguridad en la carga de gas natural.

El personal de emergencia trabajó en el lugar para asistir a los heridos y evaluar los daños materiales.

Las autoridades recomendaron extremar las precauciones al cargar gas y verificar que los tanques de los vehículos cumplan con las normas de seguridad vigentes para evitar este tipo de accidentes que podrían terminar en tragedia.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Incendio de vivienda en el barrio General Paz: una habitación resultó con pérdidas totales
  2. 2. Thiago Medina muestra grandes avances en su recuperación tras el accidente: "Estamos felices"
  3. 3. Aseguran que Espert recibió los US$200.000 en el Morgan Stanley, como parte de un trato por US$1.000.000
  4. 4. Franco Colapinto finalizó 16° en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1
  5. 5. Mitre no lo pudo sostener y cerró el torneo con un empate ante Estudiantes de Caseros
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT