La intendente Fuentes participó del Encuentro de Concientización del cuidado de mascotas en el Parque Sur

La jefa comunal recorrió el espacio verde, donde dialogó con los organizadores y referentes del encuentro y con los emprendedores que pudieron ofrecer sus productos.

Hoy 20:44

La intendente Ing. Norma Fuentes participó del Encuentro de Concientización del Cuidado de Mascotas 2025 que llevó a cabo la Municipalidad de la Capital con diferentes asociaciones proteccionistas de animales en el Parque Sur.

Acompañada por una gran cantidad de vecinos junto a sus mascotas, la jefa comunal recorrió el espacio verde, donde dialogó con los organizadores y referentes del encuentro y con los emprendedores que pudieron ofrecer sus productos destinados a la alimentación y el bienestar de los animales.

Junto al secretario de Gobierno Néstor Machado, al director de Desarrollo, Social Fernando Zelaya, y la coordinadora del Programa de Zoonosis y Tenencia Responsable, Alejandra Pérez, recibió de parte de las entidades un reconocimiento “por su valiosa gestión y ayuda constante en la concientización sobre el cuidado responsable de las mascotas”.

Allí la intendente destacó: “Es una enorme alegría ver este Parque Sur lleno de familias, proteccionistas y emprendedores como la Forrajeria Toty y al "Polaco" con el Montecito de los Canichones que coordinan estas actividades y nosotros como estado acompañamos con políticas públicas, con la prevención que salva vida de los animales”.

Asimismo, destacó la importancia de la castración, el tener animales cuidados y protegidos “no queremos una sociedad que agreda que ofenda a los animales sino que los cuide”.

Cabe destacar que, durante la jornada, se realizaron actividades de recreación y encuentro de las familias, charlas de concientización, juegos, sorteos, desfiles y shows en vivo que finalizó con la presentación de Dany Hoyos y la Pasión santiagueña.