Con 12 coros en escena, se realizó una nueva edición del Encuentro Coral Madre de Ciudades

Doce agrupaciones participaron del evento coral organizado por la Municipalidad de la Capital en el Parque del Encuentro, con entrada libre y gratuita para todo el público.

Hoy 22:29

Con una participación de 12 agrupaciones, la Municipalidad de la Capital organizó el fin de semana el XXII Encuentro Coral Madre de Ciudades, con acceso libre y gratuito para el público.

El evento se realizó en el Parque del Encuentro y tuvo objetivos promover la música coral, fomentar la integración y el intercambio, difundir el talento artístico de niños, jóvenes y adultos mayores y fortalecer el sentido de comunidad.

Estuvo coordinado por el Centro Municipal de Educación para el Arte y formó parte de sus actividades programadas para este año.

Los coros ofrecieron repertorios con obras locales, regionales e internacionales.

Además hubo talleres de capacitación sobre canto e interpretación musical también libres y gratuitas.