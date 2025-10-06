Accidente en Avenida Lugones: un automóvil impactó contra un poste y generó caos en el tránsito

El conductor de un vehículo perdió el control y colisionó contra un poste de luz, causando importantes demoras en la zona.

Hoy 08:10

Un tenso inicio de lunes se vivió en la ciudad debido a un accidente de tránsito ocurrido minutos antes de las 7:00 en la Avenida Lugones, a la altura de la rotonda del Estadio Único Madre de Ciudades.

El hecho, que alteró el flujo vehicular, involucró a un automóvil que perdió el control y terminó chocando contra un poste de alumbrado público.

Según las primeras informaciones, el conductor del rodado, por motivos que aún se investigan, terminó impactando contra el poste de la avenida. El fuerte choque provocó daños en el vehículo y generó importantes demoras en la circulación de la zona.

Rápidamente, personal policial y de Tránsito llegó al lugar para ordenar el paso de los vehículos y realizar las pericias correspondientes. Aunque el accidente no dejó víctimas fatales, las autoridades trabajan en esclarecer las causas del siniestro.