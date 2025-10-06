Expertos europeos afirman que los inyectables deben ser la primera opción contra la obesidad

Sostienen que son más efectivos que las dietas tradicionales y aportan beneficios sobre otras enfermedades asociadas. Advierten que no están exentos de efectos adversos.

Hoy 09:42

En un giro que puede marcar el futuro de la salud pública, especialistas europeos advirtieron que los medicamentos inyectables para bajar de peso deberían convertirse en la primera opción de tratamiento en la mayoría de los casos de obesidad.

La Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad (EASO) publicó nuevas recomendaciones para los médicos, en las que posiciona a esta clase de fármacos por encima de otros enfoques tradicionales. “Aunque existen varias opciones en el mercado, la realidad es que estos medicamentos son tan eficaces que deberían ser la primera opción en casi todos los casos”, señaló la Dra. Andreea Ciudin, investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Estos fármacos actúan imitando a una hormona que envía señales de saciedad al cerebro. Al reducir el apetito, retrasar la digestión y mejorar el control de la glucosa en sangre, favorecen una pérdida de peso significativa y sostenida en el tiempo.

A diferencia de las dietas convencionales, que suelen tener un alto índice de abandono y resultados variables, los ensayos clínicos muestran reducciones de peso cercanas al 15% e incluso superiores en algunos pacientes.

La EASO resaltó que, además de la pérdida de peso, los medicamentos inyectables ayudan a disminuir riesgos asociados a la obesidad, como la hipertensión, la apnea del sueño y la diabetes tipo 2.

“Esta nueva clase de medicamentos está transformando por completo la atención de la obesidad y sus complicaciones”, destacó Ciudin.

Sin embargo, no están libres de efectos adversos. Según la Dra. Sarah Jarvis, médica de cabecera y consultora clínica en Reino Unido, “aproximadamente la mitad de las personas que los toman experimenta problemas intestinales, incluidos malestar, reflujo, estreñimiento o diarrea”.

En casos menos frecuentes, se han registrado complicaciones más graves como pancreatitis aguda, problemas renales, cálculos en la vesícula e hipoglucemia. El impacto en la salud mental todavía no está del todo claro y requiere más estudios.

El desafío ahora es que los sistemas de salud logren ofrecer estas terapias de manera accesible y equitativa. Actualmente, millones de personas en Europa acceden a los fármacos de manera privada, lo que genera desigualdades en el tratamiento.

La obesidad afecta a casi un tercio de la población adulta en algunos países y se considera una de las principales causas de discapacidad y mortalidad. Los expertos sostienen que, si los sistemas sanitarios no amplían pronto el acceso, se perderá la oportunidad de reducir el impacto de enfermedades crónicas asociadas al exceso de peso.

“Tomamos un producto de la ciencia y lo transformamos en algo que puede mejorar la vida de millones de personas, pero el verdadero reto es garantizar que llegue a todos”, remarcó Ciudin.