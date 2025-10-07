Fue considerada “la niña más bella del mundo” pero hoy, a sus 26 años, recibe duros ataques por su imagen

Thylane Blondeau respondió abiertamente a las críticas recurrentes sobre presuntas cirugías estéticas y denuncia el entorno de exigencias y juicios que enfrentan las figuras públicas en la industria de la moda.

Hoy 12:25

La modelo francesa Thylane Blondeau captó la atención durante el desfile de Miu Miu en la Semana de la Moda de París, celebrado en el Palais d’Iena.

Con un conjunto de lana marrón, camiseta blanca y botas, Blondeau, de 24 años, se colocó nuevamente en el centro del debate público al reiterar que nunca se sometió a cirugías estéticas, un pronunciamiento que renovó la discusión sobre la presión mediática y social que enfrentan las figuras públicas desde temprana edad, según informó Dailymail. La presencia de Blondeau en la pasarela se desarrolló entre flashes y miradas atentas.

Respuesta a rumores sobre cirugías estéticas

La aparición de Blondeau en el evento de Miu Miu no solo llamó la atención por su estilo, sino también por la contundente respuesta que ofreció a los persistentes rumores sobre su aspecto físico. En sus redes sociales, la modelo compartió capturas de comentarios donde se la cuestionaba sobre supuestos cambios en sus labios.

En una publicación en Instagram, Blondeau expresó su hartazgo ante este tipo de especulaciones: “Estoy cansada de estos comentarios. Sé que en esta generación la gente tiende a hacerse cosas muy pronto, pero yo nunca me he tocado nada”.

La modelo explicó que las comparaciones y suposiciones sobre su rostro han persistido desde que tenía 10 años y añadió: “Solo porque use maquillaje o delineador de labios no significa que me haya hecho algo en los labios o en la cara. En algún momento hay que dejar de hacer eso”.

Estas afirmaciones, recogidas por el medio británico, reflejan la presión a la que la joven ha estado sometida durante años y su determinación de abordar públicamente el tema. Su postura ante las críticas evidencia una fortaleza constante frente a la atención mediática.

La carrera de Blondeau en la moda se inició a los tres años, tras ser descubierta por un agente de Jean Paul Gaultier en los Campos Elíseos. Su participación en la portada de Vogue Enfants la proyectó a la fama internacional y la hizo acreedora del apodo de “la niña más bella del mundo”, un título que marcó el inicio de una trayectoria rodeada de admiración y controversia.

Desde entonces, Blondeau trabajó para reconocidas casas de moda. Además, emprendió proyectos empresariales en el sector de la moda y la belleza y mantiene una presencia activa en el círculo social de celebridades y modelos de renombre. Su versatilidad le permitió consolidarse como empresaria y referente en la industria.

A pesar de la imagen pública asociada a su nombre desde la infancia, Blondeau señaló en varias entrevistas su deseo de dejar atrás la etiqueta que marcó sus primeros años. En diálogo con The Telegraph en 2018, recordó: “Incluso hoy, la gente me dice: ‘eres la chica más guapa’, y yo respondo: ‘no, no lo soy, solo soy un ser humano, una adolescente’”.