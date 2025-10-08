El juicio por el intento de asesinato a Cristina Kirchner llega hoy a su fin con la lectura del veredicto

Tras más de quince meses de juicio, el tribunal decidirá hoy si los acusados, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, son culpables del atentado a la vicepresidenta.

Hoy 08:07

Después de quince meses de intensos debates y la declaración de 157 testigos, el juicio por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner llega hoy a su fin con la lectura del veredicto que determinará si los acusados, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, son culpables o inocentes. Ambos están acusados de tentativa de homicidio triplemente agravado, por violencia de género, por ser un femicidio en su modalidad política y por el uso de un arma de fuego.

Sabag Montiel, quien gatilló el arma el 1 de septiembre de 2022, reconoció en su declaración que quería matar a Cristina Kirchner, señalando que la expresidenta le había arruinado su vida económica. En su testimonio, describió que se sintió humillado al pasar de tener un buen pasar económico a convertirse en vendedor de copitos. Sin embargo, la defensa de Sabag Montiel, liderada por la abogada Fernanda López Puleio, argumentó que su defendido no es responsable de sus actos y debería ser declarado inimputable, dado que no comprende la magnitud de su accionar.

Por su parte, Brenda Uliarte, acusada de ser partícipe necesaria del intento de asesinato, también enfrentó un alegato similar por parte de su defensa. El abogado de Uliarte, Eduardo Chittaro, alegó que su cliente sufre de problemas de salud mental que afectan su capacidad para entender la gravedad de sus acciones, algo que se sostuvo a lo largo de todo el proceso, incluso tras la renuncia de su anterior abogado, Alejandro Cipolla.

En cuanto a Nicolás Gabriel Carrizo, el denominado “jefe de los copitos”, la fiscalía levantó los cargos en su contra, y este miércoles se leerá su absolución.

Cristina Kirchner, quien está cumpliendo prisión domiciliaria tras ser condenada por corrupción, no asistirá al veredicto y seguirá el proceso desde su hogar en el barrio de Constitución. Su abogado, Juan Manuel Ubeira, confirmó que la expresidenta se encuentra “espléndida” y ha mejorado físicamente.

Los jueces del Tribunal Oral Federal en lo Criminal N° 6, integrado por Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, serán los encargados de emitir el veredicto luego de escuchar los últimos alegatos de las defensas y la fiscalía.

Desde la acusación, el abogado de Cristina Kirchner, Marcos Aldazábal, pidió la condena de Sabag Montiel y Uliarte a 15 años de prisión por el intento de asesinato, argumentando que ambos son coautores del atentado. La fiscal general Gabriela Baigún, por su parte, solicitó una pena de 19 años de prisión para Sabag Montiel, sumando los 4 años adicionales por la condena que recibió por tenencia y distribución de pornografía infantil.

El juicio, que ha mantenido en vilo al país durante más de un año, culminará hoy con una decisión histórica que marcará un hito en la política argentina.