El Gobierno anticipó que apelará la negativa de reimpresión de las Boletas Únicas de Papel

La controversia surge tras la declinación de la candidatura de José Luis Espert en la provincia y la imposibilidad de La Libertad Avanza de asumir los costos por ley.

El Gobierno nacional anunció que apelará ante la Justicia si no se autoriza la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires. Según fuentes oficiales, el partido La Libertad Avanza (LLA) tiene prohibido por ley hacerse cargo de los costos asociados con este proceso, que superan los 10.000 millones de pesos, monto que excede los gastos permitidos por campaña.

Desde Casa Rosada, explicaron que, como cualquier otro partido, LLA no puede gastar más allá de lo estipulado por la ley electoral: “La Libertad Avanza, como cualquier partido, tiene prohibido por ley gastar la suma de dinero que eso requiere y excederse de los gastos de campaña”, señalaron. La controversia surgió luego de que José Luis Espert declinara su candidatura, lo que obligaría a reimprimir las boletas para reemplazarlo en la lista violeta.

La presentación judicial para autorizar la reimpresión fue realizada el lunes por los apoderados de LLA, Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba, quienes buscan que la Justicia permita esta medida para asegurar la validez del proceso electoral.

En otro ámbito, el ministro de Economía, Luis Caputo, sigue en Washington negociando apoyos financieros con el Tesoro estadounidense, mientras se prepara para el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump, programado para el próximo martes. Según una fuente del Gobierno, Caputo y su equipo permanecerán en Estados Unidos hasta la reunión, dado que no tiene sentido regresar solo para partir nuevamente. Mientras tanto, el canciller Gerardo Werthein continúa trabajando en un acuerdo comercial bilateral que estaría “próximo a cerrarse” antes de la reunión de los presidentes el 14 de octubre.

Sin cambios en el Gabinete antes de las elecciones

Desde el Gobierno también descartaron modificaciones en el Gabinete nacional antes de las elecciones del 26 de octubre, aunque reconocieron que, tras los comicios, el presidente podría realizar ajustes. “Milei tomará la determinación que considere adecuada para el momento. Todos los funcionarios somos fichas de cambio. Antes del 27 de octubre no habrá cambios en el Gabinete, después depende del Presidente”, afirmaron desde la Casa Rosada.

Finalmente, fuentes del Gobierno también desmintieron cualquier participación de Mauricio Macri en actividades de campaña de LLA, a pesar de los acercamientos entre Diego Santilli y el fundador del PRO. A pesar de las reuniones entre Milei y Macri en los últimos días, no se espera que Macri juegue un rol activo en la campaña de LLA antes de las elecciones.