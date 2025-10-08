El Colegio Franciscano celebró los 800 años del “Cántico de las Criaturas” con la Misión Franciscana

Una semana llena de fraternidad, alegría y espíritu de servicio, inspirada en San Francisco de Asís.

En el marco de los 800 años del “Cántico de las Criaturas”, el Colegio Franciscano de Santiago del Estero celebró con entusiasmo la Misión Franciscana, una serie de actividades que reflejaron los valores de fraternidad, alegría y espíritu de servicio inspirados en San Francisco de Asís, patrono de la ecología.

Durante toda la semana pasada, la comunidad educativa del colegio se sumó a esta celebración que incluyó desde el nivel inicial hasta el secundario, fomentando el vínculo entre los diferentes niveles y fortaleciendo los lazos de cooperación y fe compartida.

La Misión Franciscana comenzó con actividades en las que los más pequeños del nivel inicial visitaron los niveles primario y secundario, donde compartieron espacios de reflexión, trabajo en equipo y creación de manualidades con los estudiantes de 4.º año y 7.º grado, bajo la guía de los animadores pastorales.

Uno de los momentos más destacados de la semana fue la intervención urbana, en la que estudiantes y docentes salieron a las calles para regalar a los vecinos mensajes inspirados en San Francisco de Asís, un gesto de solidaridad que buscó llevar un mensaje de paz y fraternidad a la comunidad santiagueña.

Además, un grupo de estudiantes del nivel secundario visitó la escuela de Pozo Cavado, donde entregaron donaciones y realizaron actividades lúdicas para celebrar juntos el legado de San Francisco. La jornada culminó con la misa en honor a San Francisco de Asís, realizada el sábado 4 de octubre, en la que toda la comunidad escolar participó con gran devoción y espíritu fraterno.