Quimsa quiere mantenerse en la senda positiva en su visita a Peñarol por la Liga Nacional

La Fusión tendrá acción este miércoles en Mar del Plata, desde las 20.05, con transmisión de DSports. El equipo de Leandro Ramella quiere mantener su buen arranque en la temporada.

Hoy 12:57

La acción de la Liga Nacional de Básquet continúa este miércoles con un atractivo duelo entre Peñarol y Quimsa, que se medirán en el Polideportivo Islas Malvinas. El encuentro comenzará a las 20.05 y contará con el arbitraje de Pablo Estévez, Emanuel Sánchez y Guillermo Di Lernia.

El conjunto marplatense intentará conseguir su primer triunfo de la temporada, tras caer ajustadamente ante Regatas Corrientes por 86 a 82. En ese encuentro, se destacaron Agustín Pérez Tapia (21 puntos), Luciano Guerra (17 puntos y 6 asistencias) y Roberto Acuña (16 puntos y 10 rebotes).

Por su parte, Quimsa llega con confianza luego de su victoria ante Obras Basket como visitante por 68 a 64, en un partido muy parejo donde Diego Figueredo fue el máximo anotador con 11 puntos. La Fusión buscará extender su buen inicio y reafirmar su condición de candidato en el torneo.

