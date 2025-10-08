El municipio bandeño participó del 10° aniversario del Centro Integral de Salud Banda “Dr. Ricardo Abdala”

El evento reunió a autoridades provinciales, municipales, personal de salud y miembros de la comunidad.

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, participó en el emotivo acto conmemorativo por el 10° aniversario del Centro Integral de Salud Banda (CISB) “Dr. Ricardo Abdala”, que reunió a autoridades provinciales, municipales, personal de salud y miembros de la comunidad.

Durante la ceremonia, se reconoció la destacada labor y compromiso del equipo del CIS Banda, destacando su crecimiento sostenido en los últimos diez años, tanto en infraestructura como en tecnología y atención sanitaria. En este tiempo, el centro se consolidó como un referente regional en la salud, implementando avances importantes como la historia clínica electrónica, la primera unidad de terapia intensiva de la ciudad, y servicios innovadores como telemedicina, oncología, traumatología y adolescencia.

El secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, subrayó: “La salud pública se construye entre todos los niveles del Estado. Reconocemos el trabajo del CIS Banda y de cada uno de sus profesionales, que con vocación y esfuerzo garantizan una atención digna y humana a nuestra comunidad”.

En tanto, el director de Salud de la Municipalidad de La Banda, Leonardo Jaimez Caro, expresó: “El CIS Banda representa un modelo de compromiso y trabajo en equipo dentro del sistema de salud. Desde el municipio celebramos estos diez años acompañando el fortalecimiento de la atención pública y reafirmando nuestro compromiso con la salud de todos los bandeños”.

Estas acciones se enmarcan en las políticas de Estado impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer la articulación sanitaria y promover una salud pública inclusiva, solidaria y cercana a los vecinos de La Banda.