Nuevo método de estafa: advierten por el Bluesnarfing, el hackeo silencioso a través del Bluetooth

El INCIBE alertó por una técnica que permite a los ciberdelincuentes robar datos desde el celular con solo tener el Bluetooth activado en lugares públicos.

Hoy 10:25

A pesar de los avances tecnológicos, las estafas virtuales siguen en aumento y cualquier usuario puede convertirse en víctima sin darse cuenta. En los últimos meses surge un método de ataque llamado Bluesnarfing, una técnica que permite a los ciberdelincuentes acceder a los datos del celular de forma silenciosa y sin contacto directo.

Esto ocurre cuando el Bluetooth permanece activado en lugares públicos, donde hay muchos dispositivos cerca. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) alerta que esta práctica expone los teléfonos a intrusiones invisibles, ya que a través del Bluetooth los hackers pueden robar contactos, mensajes, correos electrónicos, archivos e incluso contraseñas bancarias.

Los ataques pueden realizarse a una distancia de hasta 15 metros, lo que convierte a sitios concurridos —como shoppings, aeropuertos o transporte público— en los escenarios más vulnerables.

Por qué el Bluetooth se vuelve peligroso

La vulnerabilidad del Bluetooth radica en fallos de diseño o de configuración. Aunque se trata de una herramienta pensada para facilitar conexiones rápidas, muchos dispositivos no cuentan con medidas de seguridad suficientes, especialmente si no están actualizados o si el equipo permite conexiones visibles a cualquiera.

Cómo detectar si tu celular está siendo hackeado

El Bluesnarfing no deja señales evidentes, pero el INCIBE recomienda estar atento a estos signos de alerta:

Bloqueos o reinicios inesperados

Mensajes enviados sin tu intervención

Consumo repentino de batería

Movimientos de datos inusuales o picos de tráfico

Aparición de dispositivos desconocidos en el historial de conexiones Bluetooth

También se recomienda revisar tus cuentas bancarias y redes sociales para detectar cualquier inicio de sesión extraño.

Cómo proteger tu celular del Bluesnarfing