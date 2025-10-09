Ordenaron 15 allanamientos por supuestas coimas en la ANDIS: buscan celulares y pruebas electrónicas

La Justicia ordenó operativos en Buenos Aires y Provincia tras nuevos datos surgidos de los teléfonos de los primeros involucrados. Por el momento, no hay pedidos de detención.

La Justicia dispuso 15 allanamientos en el marco de la causa por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Nueve de los operativos se llevan a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y seis en la Provincia, según informaron fuentes judiciales a TN.

Los procedimientos están a cargo de la policía de la Ciudad y la Bonaerense, y se centran en la búsqueda de celulares y otros aparatos electrónicos, a partir de los análisis realizados sobre los primeros involucrados. De estos análisis surgieron datos que podrían vincular a otras personas, sobre las que ahora se orienta la nueva línea de investigación.

Por el momento, no se ordenaron detenciones. El expediente está bajo la supervisión del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi.

La investigación se inició con la difusión de audios del exjefe de ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se detallaría una presunta operatoria de coimas a laboratorios proveedores del organismo. Según los registros, la maniobra involucraría a la secretaria general de la Presidencia y a su asesor, Eduardo “Lule” Menem.

Los allanamientos coinciden con la reciente aprobación en Diputados de las interpelaciones a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, previstas para el próximo miércoles a las 14.00, en el marco de la misma causa.