Ordenaron 15 allanamientos por supuestas coimas en la ANDIS: buscan celulares y pruebas electrónicas

La Justicia ordenó operativos en Buenos Aires y Provincia tras nuevos datos surgidos de los teléfonos de los primeros involucrados. Por el momento, no hay pedidos de detención.

Hoy 10:40

La Justicia dispuso 15 allanamientos en el marco de la causa por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Nueve de los operativos se llevan a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y seis en la Provincia, según informaron fuentes judiciales a TN.

Los procedimientos están a cargo de la policía de la Ciudad y la Bonaerense, y se centran en la búsqueda de celulares y otros aparatos electrónicos, a partir de los análisis realizados sobre los primeros involucrados. De estos análisis surgieron datos que podrían vincular a otras personas, sobre las que ahora se orienta la nueva línea de investigación.

Por el momento, no se ordenaron detenciones. El expediente está bajo la supervisión del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi.

La investigación se inició con la difusión de audios del exjefe de ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se detallaría una presunta operatoria de coimas a laboratorios proveedores del organismo. Según los registros, la maniobra involucraría a la secretaria general de la Presidencia y a su asesor, Eduardo “Lule” Menem.

Los allanamientos coinciden con la reciente aprobación en Diputados de las interpelaciones a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, previstas para el próximo miércoles a las 14.00, en el marco de la misma causa.

